Những tính năng ẩn của Galaxy S10 bạn nên biết

1. Samsung cho phép người dùng sử dụng nút Bixby gọi bất kỳ ứng dụng nào hoặc ra lệnh nhanh ngoài Bixby Voice. Để sử dụng tính năng, bấm vào Bixby một lần để khởi chạy. Sau đó nhấn vào menu thêm "..." chọn cài đặt rồi nhấn "Bixby Key". 2. Sạc không dây cho thiết bị khác bằng điện thoại của mình bằng tính năng "Wireless PowerShare". 3. Nhấp đúp vào nút nguồn để mở camera. 4. Nếu màn hình luôn bật quá sáng vào ban đêm, bạn có các tùy chọn để chỉ bật đôi khi bằng cách vào cài đặt-->màn hình khóa-->Always On Display-->chọn chế độ hiển thị "show as scheduled" và cài đặt tùy chọn theo nhu cầu. 5. Nhấn và giữ nút chụp của Galaxy S10 để tạo một ảnh dạng GIF ngắn. 6. Tính năng "Automatically line up" sẽ hiển thị một đường màu vàng trong khung ngắm để giúp dễ dàng căn ảnh chụp không bị vẹo. 7. Trình tối ưu hóa cảnh: Điện thoại Galaxy S10 có thể nhận diện tối đa 30 cảnh và tự động điều chỉnh cài đặt. 8. Galaxy S10 có đến 3 camera phía sau. Do đó, người dùng có thể chuyển đổi giữa chúng bằng cách chạm vào khung ngắm để có được cảnh rộng hơn hoặc phóng to hơn. Theo đó, hình một lá để chọn hình ảnh tele 2x; hai lá chọn ống kính góc rộng tiêu chuẩn và ba lá để chọn ống kính góc cực rộng. 9. AR Emoji, tiền thân là Memoji của Apple, được làm mới trong Galaxy S10 Plus. Công cụ này cho phép bạn tạo biểu tượng cảm xúc 3D của chính mình. 10. Chuyển từ nút sang cử chỉ: Android Pie hỗ trợ điều hướng bằng cử chỉ, khi bạn không muốn phải bấm một loạt các nút trên màn hình cảm ứng. Bật tính năng bằng cách kéo thanh thông báo "Notifications" rồi cuộn sang phải để chọn "Navigation bar". 11. Điều chỉnh ánh sáng màn hình hiển thị nhanh bằng cách kéo thanh thông báo chọn "Show control on top" và ấn "Done". Và giờ có thể di chuyển thanh trượt độ sáng ở ngay trên thanh thông báo. 12. Chế độ làm đẹp (giúp làm mịn khuôn mặt và các bộ lọc thêm tất cả các loại hiệu ứng) được tắt theo mặc định trên Galaxy S10. Để bật tính năng, vào cài đặt--->camera và chọn biểu tượng đũa phép. 13. Tính năng tránh làm phiền của Android Pie có thể nhẹ nhàng tách bạn khỏi điện thoại vào ban đêm bằng cách chặn thông báo hoặc chuyển màn hình sang màu xám. Để bật tính năng, vào cài đặt--->Digital wellbeing và chọn thời gian muốn nghỉ ngơi. 14. Tạo một thư mục riêng bí mật bằng cách mã hóa và đặt mật khẩu. Chuyển đến "Cài đặt", chọn "Sinh trắc học và bảo mật", chọn "Thư mục bảo mật" để bắt đầu với cài đặt thư mục và thêm tệp. 15. Chọn chế độ lưu ảnh ở định dạng rút gọn hoặc nguyên gốc./.

