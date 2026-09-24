Ninh Bình tăng tốc phát triển hạ tầng số

Hướng tới hơn 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử

Từ yêu cầu mở rộng vùng phủ, nâng tốc độ truy nhập đến tăng khả năng chống chịu của mạng viễn thông, Ninh Bình đang tiếp tục đầu tư hạ tầng số theo hướng đồng bộ hơn. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng độ phủ, chất lượng kết nối và khả năng đáp ứng các yêu cầu quản trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Kế hoạch số 288/KH-UBND về phát triển hạ tầng số giai đoạn 2026-2030, đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu 100% dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 100% hộ gia đình được phủ internet băng rộng cáp quang; 99% dân số được phủ sóng 5G với tốc độ tối thiểu 100Mb/s; hơn 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử.

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh tiếp tục hoàn thiện mạng băng rộng cố định, nâng chất lượng truy nhập và tối ưu vùng phủ 5G, nhất là tại đô thị, trung tâm hành chính, trường học, cơ sở y tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao.

Người dân thực hiện ký hồ sơ khi làm thủ tục hành chính

Hạ tầng viễn thông cũng được tính đến khả năng hoạt động trong điều kiện thiên tai. Mỗi xã, phường được định hướng bố trí từ 1 đến 2 trạm BTS có khả năng chịu được thiên tai cấp 4, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Tỉnh đồng thời đặt mục tiêu ngầm hóa 100% mạng cáp ngoại vi viễn thông lắp mới, hoàn thiện mạng băng rộng cố định đến hộ gia đình, cơ quan, đơn vị. Tốc độ truy nhập tối thiểu 1Gb/s được ưu tiên tại các khu vực trọng điểm.

Những mục tiêu trên được đặt ra trên nền tảng hạ tầng kết nối của tỉnh đã được mở rộng trong thời gian qua. Hiện 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh có cáp quang băng rộng đến thôn, xóm, tổ dân phố. Mạng 4G phủ 100% dân số, khoảng 70% dân số được phủ sóng 5G. Toàn tỉnh có hơn 10.130 trạm BTS, trong đó 4.917 trạm 4G và 853 trạm 5G.

Các doanh nghiệp viễn thông đã mở rộng mạng lưới tại khu vực rừng núi, xóa toàn bộ các điểm “trắng sóng” trên địa bàn. Tại xã Cúc Phương, sau sáp nhập còn 4 điểm “lõm sóng” ở bản Sấm và thôn Nga. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khảo sát, bổ sung trạm thu phát sóng và nâng cấp hạ tầng truyền dẫn. Đến đầu năm 2026, các điểm này đã được khắc phục.

Bên cạnh mạng di động và cáp quang, hạ tầng phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước cũng được đầu tư. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối tới 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trung tâm dữ liệu tỉnh đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ, phục vụ lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu dùng chung 24/7. Hệ thống đồng thời thực hiện giám sát, phòng chống mã độc, sao lưu và ứng cứu sự cố.

Các nền tảng dùng chung như quản lý văn bản và điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cổng dịch vụ công tiếp tục được vận hành. Cùng với mạng viễn thông và trung tâm dữ liệu, đây là những cấu phần đang được Ninh Bình hoàn thiện để phục vụ hoạt động của chính quyền trên môi trường số.

Từ hạ tầng kết nối đến hạ tầng dữ liệu

Phủ rộng kết nối mới là bước đầu. Khi lượng dữ liệu phát sinh ngày càng lớn, Ninh Bình đang chuyển trọng tâm sang xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp.

Trong lĩnh vực đất đai, tỉnh đang triển khai xây dựng, hoàn thiện và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế. Hồ sơ đảng viên được số hóa, cùng với việc phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, dữ liệu đất đai được tập trung xây dựng, hoàn thiện, làm sạch, cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về tài nguyên, môi trường, lâm nghiệp, thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi. Sở Xây dựng tập trung xây dựng dữ liệu về quy hoạch nông thôn, các dự án đầu tư xây dựng và hệ thống định mức, giá xây dựng.

Cùng với việc tạo lập dữ liệu, yêu cầu đặt ra là các hệ thống phải có khả năng kết nối và sử dụng chung. Theo tài liệu của tỉnh, áp lực về hạ tầng, tốc độ đổi mới công nghệ, yêu cầu chuẩn hóa, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp vẫn là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn cũng là một yêu cầu được đặt ra.

Ninh Bình cũng tính đến việc huy động thêm nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Các công nghệ như 5G, 6G, AI, dữ liệu lớn và Blockchain được định hướng thử nghiệm; cùng với đó là đào tạo nhân lực và tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ở lớp ứng dụng, tỉnh tiếp tục thử nghiệm, đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh và Ứng dụng Công dân số Ninh Bình-S; phát triển Bản đồ số hành chính tỉnh Ninh Bình, hạ tầng định danh và xác thực điện tử, thanh toán số, hóa đơn số, tích hợp và chia sẻ dữ liệu.

TS. Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Ninh Bình

TS. Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Ninh Bình cho biết, Ninh Bình không đầu tư dàn trải, cũng không chạy theo công nghệ trong chuyển đổi số mà lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu quản trị của chính quyền làm trung tâm.

Cách tiếp cận này đưa hạ tầng số gần hơn với những yêu cầu cụ thể của quản lý và sản xuất, kinh doanh. Khi mạng kết nối, dữ liệu và các nền tảng số được đầu tư cùng nhau, việc khai thác dữ liệu phục vụ điều hành có thêm điều kiện thuận lợi; doanh nghiệp cũng có thể tối ưu quy trình, giảm chi phí và nâng năng suất lao động.

Đến năm 2030, câu chuyện hạ tầng số của Ninh Bình vì thế không dừng ở việc mở rộng vùng phủ. Tỉnh đặt mục tiêu nâng chất lượng kết nối, tăng khả năng chống chịu của mạng lưới, mở rộng năng lực dữ liệu và chuẩn bị hạ tầng cho các công nghệ mới. Những yêu cầu này đang được đặt cùng nhau trong kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2026-2030.