Oppo Find X9 Ultra về Việt Nam, thị trường điện thoại nhiếp ảnh thêm "khốc liệt"

Việc mạnh tay định giá ở mức "kịch trần" cho thấy tham vọng rõ rệt của hãng trong việc cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc điện thoại siêu cao cấp chuyên biệt về nhiếp ảnh. Bên cạnh phiên bản Ultra, sự kiện cũng đánh dấu sự xuất hiện của mẫu Find X9s với mức giá dễ tiếp cận hơn: 24,99 triệu đồng cho bản 12GB/256GB và 26,99 triệu đồng cho bản 12GB/512GB nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Việc đưa ngôn ngữ thiết kế máy ảnh lên điện thoại cũng được Oppo thể hiện rõ qua hai tùy chọn màu sắc, trong đó phiên bản màu Nâu được lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu máy ảnh Hasselblad X2D với mặt lưng giả da sang trọng, gợi nhớ đến những thiết bị quang học cổ điển.

Cú hích phần cứng camera và bộ xử lý ảnh chuyên nghiệp

Về năng lực nhiếp ảnh, Find X9 Ultra thực sự tạo ra một khoảng cách đáng kể về mặt thông số khi là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị camera tele 50 megapixel hỗ trợ zoom quang học lên đến 10x. Điểm đáng khen là nhà sản xuất đã giải quyết rất tinh tế bài toán thiết kế công nghiệp: cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính giúp thu gọn tới 30% kích thước mô-đun, giữ cho thân máy không bị quá thô dày dù mang phần cứng quang học phức tạp.

Để giải quyết bài toán rung nhòe khi chụp ở tiêu cự siêu dài, hãng đã trang bị hệ thống chống rung cảm biến cao cấp với biên độ dịch chuyển lên tới 530μm, đảm bảo độ nét quang học ngay cả khi người dùng đẩy mức zoom lên 20x.

Bên cạnh ống kính tele 10x, máy sở hữu hệ thống camera kép có chung độ phân giải "khủng" 200 megapixel. Trong đó, camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 với kích thước 1/1.12 inch, kết hợp cùng camera tele chân dung 3x có cảm biến 1/1.28 inch. Kích thước cảm biến tiệm cận 1 inch mang lại khả năng thu nhận ánh sáng xuất sắc, kết hợp với Camera Góc Siêu Rộng 50MP và công nghệ tái tạo màu từ Hasselblad để mang lại chất ảnh chân thực, giàu chi tiết.

Không chỉ dừng lại ở nhiếp ảnh tĩnh, cụm cảm biến lớn này tạo nền tảng vững chắc để máy xử lý mượt mà các định dạng video khắt khe. Find X9 Ultra lần đầu tiên hỗ trợ quay video 8K siêu nét trên dòng flagship của Oppo, đồng thời cho phép quay video 4K 120fps chuẩn Dolby Vision.

Hướng tới nhóm người dùng làm phim chuyên nghiệp, thiết bị tích hợp profile màu O-Log2 giúp mở rộng dải tương phản, hỗ trợ hệ thống ACES và cho phép tải trực tiếp 3D LUT để áp dụng màu sắc theo thời gian thực. Hãng cũng giới thiệu thêm bộ phụ kiện Explorer Kit với ống kính rời 300mm, khi kết hợp với camera tele 3x sẽ tạo ra dải zoom quang học 13x, biến chiếc điện thoại thành một cỗ máy sáng tạo hình ảnh cơ động.

Trang bị phần cứng toàn diện

Không chỉ dồn lực vào camera, Find X9 Ultra còn sở hữu bộ thông số cấu hình đầu bảng, phục vụ tốt mọi nhu cầu giải trí và làm việc cường độ cao:

- Màn hình hiển thị cao cấp: Thiết bị sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 6,82 inch với tần số quét 144Hz mượt mà. Màn hình này có độ sáng tối đa đạt mức 1.800 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngoài trời nắng gắt và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus 2.

- Hiệu năng và kiểm soát nhiệt: Máy được trang bị chip xử lý lõi Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm hiện nay. Kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi và cụm tản nhiệt khép kín, máy duy trì được sự ổn định ngay cả khi thực hiện các tác vụ sinh nhiệt cao như quay video 8K liên tục.

- Công nghệ pin đột phá: Oppo đã ứng dụng thành công công nghệ pin Silicon-Carbon để nhồi viên pin dung lượng khổng lồ 7.050 mAh vào thân máy mà không làm tăng đáng kể độ dày. Đi kèm là công nghệ sạc siêu nhanh SUPERVOOC 100W có dây và sạc không dây 50W, tối ưu thời gian chờ đợi của người dùng.

- Độ bền thiết kế tối đa: Thiết bị đạt các chứng nhận kháng nước, kháng bụi ở cả ba tiêu chuẩn khắt khe nhất hiện nay là IP66, IP68 và IP69, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong nhiều điều kiện môi trường.

Phân khúc 50 triệu đồng chật chội

Sự xuất hiện của Find X9 Ultra khiến thị trường smartphone siêu cao cấp tại Việt Nam mang tính đặc thù cao, khi các thiết bị ngày càng có xu hướng "máy ảnh hóa". Trong tầm giá xấp xỉ 50 triệu đồng, người dùng phân vân giữa ba thiết bị mang ba triết lý quang học hoàn toàn khác biệt từ các huyền thoại máy ảnh thế giới.

Ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua, chiếc LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi (cũng có giá 49,99 triệu đồng) hướng tới tệp người dùng thích trải nghiệm hoài cổ và cơ học. Dù cũng trang bị cảm biến 200 megapixel, máy tạo điểm nhấn khác biệt bằng cụm Leica Camera Ring - một vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera.

Chi tiết này cho phép người dùng xoay vặn để chỉnh nhanh các thông số chuyên sâu như EV, tốc độ màn trập một cách trực quan, mang lại cảm giác phản hồi xúc giác như đang thao tác trên máy ảnh thật. Các bộ lọc màu Leica Essential với phong cách M3 và M9 cũng được tích hợp sâu vào phần mềm nhằm tái tạo chất ảnh có độ tương phản và sắc độ mang tính "signature" (đặc trưng) của Leica.

Trong khi đó, vivo X300 Ultra (vừa ra mắt ngày 4/5, cùng mức giá 49,99 triệu đồng) lại chọn con đường hợp tác cùng thương hiệu quang học danh tiếng ZEISS từ Đức. Thiết bị này sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 (kích thước 1/1.12 inch) cho cụm camera 35mm.

Vivo phân chia các ống kính một cách chuẩn mực theo dải tiêu cự quen thuộc của máy ảnh chuyên nghiệp gồm 85mm, 35mm và 14mm. Đặc biệt, cả ống kính tele ZEISS APO 85mm và ống kính 35mm trên mẫu máy này đều có khả năng xuất ảnh trực tiếp ở độ phân giải 200 megapixel, một lợi thế lớn khi người dùng cần crop (cắt) ảnh hoặc in ấn khổ lớn mà không làm suy giảm chi tiết, kể cả trong môi trường thiếu sáng.

Nhìn chung, cả ba thiết bị đều sở hữu cấu hình phần cứng đã đạt đến mức "đụng trần" của ngành công nghiệp di động và nhắm vào ngách khách hàng yêu thích nhiếp ảnh. Cuộc đua trong phân khúc cao cấp lúc này không đơn thuần nằm ở sức mạnh vi xử lý hay dung lượng RAM, mà phụ thuộc rất lớn vào việc hệ sinh thái phần mềm, thuật toán xử lý ảnh và màu sắc di sản của Hasselblad, Leica hay ZEISS sẽ thuyết phục được gu thẩm mỹ khắt khe của người dùng tốt hơn.