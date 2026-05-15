Samsung giúp điện thoại Galaxy thoát cảnh bị spam thông báo quảng cáo

Thứ Sáu, 07:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Samsung vừa công bố bản cập nhật cho ứng dụng Device Care trên điện thoại Galaxy nhằm giải quyết vấn đề thông báo quảng cáo gây phiền phức cho người dùng.

Không chỉ người dùng điện thoại Galaxy của Samsung mà các nhãn hiệu di động khác đều đã bày tỏ sự khó chịu khi các thông báo quảng cáo thường không được phân biệt rõ ràng với các thông báo quan trọng, dẫn đến việc họ phải tắt hoàn toàn thông báo để tránh bị làm phiền.

samsung giup dien thoai galaxy thoat canh bi spam thong bao quang cao hinh anh 1
Nỗi khó chịu vì spam thông báo quảng cáo sắp được loại bỏ trên điện thoại Galaxy

Giờ đây, bản cập nhật mới của Device Care, phiên bản 13.8.80.7, đã được phát hiện bởi người dùng có tên Kailash trên X và được chia sẻ trên trang Sammy Fans. Tính năng nổi bật trong bản cập nhật này là khả năng phát hiện và chặn các ứng dụng gửi quá nhiều thông báo quảng cáo mang tên “Block apps with excessive ads”.

Không phải mọi điện thoại Samsung đều hưởng lợi

Bản cập nhật được cho là đang được triển khai thông qua Galaxy Store, mặc dù tính khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị và khu vực. Khi được triển khai, Device Care sẽ có hai tùy chọn gồm: Basic Blocking và Intelligent Blocking.

Tùy chọn Basic Blocking sẽ xác định các ứng dụng thường xuyên gửi thông báo quảng cáo, trong khi tùy chọn Intelligent Blocking sẽ phân tích các thông báo theo thời gian thực để quyết định xem chúng có phải là quảng cáo hay không. Tuy nhiên, Samsung cũng lưu ý rằng tính năng Intelligent Blocking có thể không luôn chính xác.

Khi một ứng dụng bị gắn cờ, Device Care sẽ đưa ứng dụng đó vào chế độ ngủ sâu, ngăn chặn nó chạy ngầm và hạn chế việc gửi thông báo quảng cáo không mong muốn. Người dùng có thể kiểm tra các ứng dụng bị gắn cờ bằng cách vào Settings > Device care, mở Care report và chọn Excessive alerts.

Hiện tại, tính năng này dường như chỉ khả dụng trên dòng Galaxy S26. Những người dùng sở hữu thiết bị cũ hơn có thể cần phải cài đặt bản cập nhật thủ công từ các nguồn bên thứ ba như APKMirror để trải nghiệm tính năng này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
