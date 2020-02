Samsung tạm thời đóng cửa nhà máy điện thoại Gumi vì Covid-19

Trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tại Hàn Quốc, hãng công nghệ khổng lồ Samsung đã quyết định tạm thời đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại ở Gumi đến ngày 24/2, sau khi phát hiện 1 công nhân của nhà máy này dương tính với virus.



Samsung yêu cầu tất cả công nhân viên tại nhà máy trên cần tự kiểm dịch và công ty sẽ kiểm tra xét nghiệm virus với từng người đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục đóng cửa nhà máy đến 25/2. Samsung cũng cho biết, các nhà máy sản xuất chip và màn hình trên khắp Hàn Quốc không bị ảnh hưởng.

Một nhà máy của Samsung. Ảnh minh họa: Reuters

Nhà máy sản xuất điện thoại Gumi ở vị trí gần với Daegu, trung tâm của sự bùng phát Covid-19. Nhà máy Gumi chủ yếu sản xuất các thiết bị cầm tay cao cấp dành cho thị trường Hàn Quốc, nhưng cũng bao gồm các điện thoại màn hình gập như Galaxy Z Flip và Galaxy Fold. Do đó, có thể dẫn đến thiếu hụt và làm giảm tốc độ phát hành của Z Flip.

Samsung được cho là trường hợp "may mắn" khi không đặt các cơ sở sản xuất trọng điểm ở Trung Quốc nên ít chịu tác động mạnh do sự bùng phát Covid-19. Hầu hết, cơ sở sản xuất chính của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang ở Việt Nam.

Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, trong số 6 hãng điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, hãng điện thoại số 1 thế giới Samsung Electronics Co. dự kiến sẽ sản xuất 71,5 triệu điện thoại thông minh trong quý đầu tiên, giảm 3% so với dự báo ban đầu, trong khi đối thủ Apple Inc. dự kiến sản lượng sẽ giảm sản lượng từ 45,5 triệu xuống còn 41 triệu chiếc so với cùng kỳ năm ngoài./.