Samsung vào cuộc điều tra màn hình Galaxy S26 Ultra chuyển màu đỏ

Người dùng smartphone Galaxy S26 Ultra gần đây đã chia sẻ trên các mạng xã hội về hiện tượng kỳ lạ liên quan đến màn hình của thiết bị này. Nhiều người báo cáo rằng màn hình của họ bất ngờ chuyển sang màu đỏ, và một số bức ảnh được đăng tải cho thấy một hình chữ nhật màu hồng xuất hiện ở giữa màn hình.

Samsung vẫn đang trong quá trình điều tra sự cố màn hình Galaxy S26 Ultra

Hiện tại, chưa rõ mức độ phổ biến của lỗi này. Một số khiếu nại đã xuất hiện từ tháng 3, tức là ngay sau khi Galaxy S26 Ultra được phát hành. Nhiều người dùng cho biết hiện tượng này bắt đầu xuất hiện dần dần sau vài tháng sử dụng, hoặc họ đã quan sát thấy nó trên các mẫu trưng bày tại cửa hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp phải vấn đề như trong báo cáo.

Samsung xác nhận có vấn đề với màn hình Galaxy S26 Ultra

Mặc dù vấn đề hiển thị nói trên có vẻ như chỉ là ảo ảnh ánh sáng, Samsung đã xác nhận rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Vào đầu tuần, công ty Hàn Quốc thông báo với trang tin Newsway rằng họ đang “xem xét vấn đề nội bộ để xác nhận nguyên nhân”. Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với câu hỏi về sự cố đến từ trang Engadget.

Được biết, Galaxy S26 Ultra là mẫu smartphone duy nhất của Samsung hiện có tính năng màn hình riêng tư (Privacy Display). Một số ý kiến cho rằng tính năng này có thể là nguyên nhân gây ra sự cố. Các đánh giá từ cộng đồng cho thấy đây là một tính năng ấn tượng giúp ngăn chặn việc nhìn trộm từ phía sau mà không làm thay đổi những gì người dùng thấy. Tuy nhiên, một số người mua đã phải trả lại thiết bị do gặp phải các triệu chứng như mỏi mắt, đau đầu, buồn nôn và chóng mặt khi sử dụng Galaxy S26 Ultra.

Có thể lỗi màn hình đỏ này là một dạng cháy màn hình hoặc do các nguyên nhân môi trường khác. Mặc dù vậy, kết luận cuối cùng về nguyên nhân chính xác của vấn đề vẫn cần phải được xác nhận bởi Samsung.