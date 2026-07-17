English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Samsung vào cuộc điều tra màn hình Galaxy S26 Ultra chuyển màu đỏ

Thứ Sáu, 07:00, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Samsung đang điều tra hiện tượng một số Galaxy S26 Ultra xuất hiện vùng màn hình ám đỏ, song nguyên nhân cụ thể hiện vẫn chưa được xác nhận.

Người dùng smartphone Galaxy S26 Ultra gần đây đã chia sẻ trên các mạng xã hội về hiện tượng kỳ lạ liên quan đến màn hình của thiết bị này. Nhiều người báo cáo rằng màn hình của họ bất ngờ chuyển sang màu đỏ, và một số bức ảnh được đăng tải cho thấy một hình chữ nhật màu hồng xuất hiện ở giữa màn hình.

samsung vao cuoc dieu tra man hinh galaxy s26 ultra chuyen mau do hinh anh 1
Samsung vẫn đang trong quá trình điều tra sự cố màn hình Galaxy S26 Ultra

Hiện tại, chưa rõ mức độ phổ biến của lỗi này. Một số khiếu nại đã xuất hiện từ tháng 3, tức là ngay sau khi Galaxy S26 Ultra được phát hành. Nhiều người dùng cho biết hiện tượng này bắt đầu xuất hiện dần dần sau vài tháng sử dụng, hoặc họ đã quan sát thấy nó trên các mẫu trưng bày tại cửa hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp phải vấn đề như trong báo cáo.

Samsung xác nhận có vấn đề với màn hình Galaxy S26 Ultra

Mặc dù vấn đề hiển thị nói trên có vẻ như chỉ là ảo ảnh ánh sáng, Samsung đã xác nhận rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Vào đầu tuần, công ty Hàn Quốc thông báo với trang tin Newsway rằng họ đang “xem xét vấn đề nội bộ để xác nhận nguyên nhân”. Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với câu hỏi về sự cố đến từ trang Engadget.

Được biết, Galaxy S26 Ultra là mẫu smartphone duy nhất của Samsung hiện có tính năng màn hình riêng tư (Privacy Display). Một số ý kiến cho rằng tính năng này có thể là nguyên nhân gây ra sự cố. Các đánh giá từ cộng đồng cho thấy đây là một tính năng ấn tượng giúp ngăn chặn việc nhìn trộm từ phía sau mà không làm thay đổi những gì người dùng thấy. Tuy nhiên, một số người mua đã phải trả lại thiết bị do gặp phải các triệu chứng như mỏi mắt, đau đầu, buồn nôn và chóng mặt khi sử dụng Galaxy S26 Ultra.

Có thể lỗi màn hình đỏ này là một dạng cháy màn hình hoặc do các nguyên nhân môi trường khác. Mặc dù vậy, kết luận cuối cùng về nguyên nhân chính xác của vấn đề vẫn cần phải được xác nhận bởi Samsung.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Engadget
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra
Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

VOV.VN - Trong khi Samsung đang hoàn thiện triển khai One UI 8.5 cho các điện thoại Galaxy của mình, hãng đã khởi động quá trình phát triển phiên bản One UI tiếp theo.

Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

VOV.VN - Trong khi Samsung đang hoàn thiện triển khai One UI 8.5 cho các điện thoại Galaxy của mình, hãng đã khởi động quá trình phát triển phiên bản One UI tiếp theo.

Galaxy S26 Ultra bản “Ngựa Lửa” giá đắt hơn VinFast VF3, chỉ 19 chiếc duy nhất
Galaxy S26 Ultra bản “Ngựa Lửa” giá đắt hơn VinFast VF3, chỉ 19 chiếc duy nhất

VOV.VN - Caviar vừa ra mắt bộ sưu tập Galaxy S26 Ultra Totem được tùy chỉnh độc đáo, đặc biệt là mẫu “Ngựa Lửa” phù hợp cho năm Bính Ngọ với mức giá rất đắt đỏ.

Galaxy S26 Ultra bản “Ngựa Lửa” giá đắt hơn VinFast VF3, chỉ 19 chiếc duy nhất

Galaxy S26 Ultra bản “Ngựa Lửa” giá đắt hơn VinFast VF3, chỉ 19 chiếc duy nhất

VOV.VN - Caviar vừa ra mắt bộ sưu tập Galaxy S26 Ultra Totem được tùy chỉnh độc đáo, đặc biệt là mẫu “Ngựa Lửa” phù hợp cho năm Bính Ngọ với mức giá rất đắt đỏ.

Galaxy S26 Ultra thu hút sự chú ý của người tiêu dùng toàn cầu
Galaxy S26 Ultra thu hút sự chú ý của người tiêu dùng toàn cầu

VOV.VN - Dòng Galaxy S26 mà Samsung vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là mẫu Galaxy S26 Ultra hoàn toàn mới.

Galaxy S26 Ultra thu hút sự chú ý của người tiêu dùng toàn cầu

Galaxy S26 Ultra thu hút sự chú ý của người tiêu dùng toàn cầu

VOV.VN - Dòng Galaxy S26 mà Samsung vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là mẫu Galaxy S26 Ultra hoàn toàn mới.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm