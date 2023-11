Samsung Việt Nam tổ chức lễ trao giải Solve for Tomorrow năm thứ 5

Hôm nay, Tổ hợp Samsung Việt Nam và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt (JA Vietnam) đã tổ chức Vòng Chung kết và Lễ trao giải Solve for Tomorrow năm thứ 5 nhằm tìm ra các dự án sáng tạo công nghệ xuất sắc góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và địa phương.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Choi Joo Ho – Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam; ông Kim Yong Sup – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại Samsung Việt Nam; bà Đoàn Bích Ngọc – Giám đốc Điều hành JA Vietnam và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các Sở giáo dục, cùng nhiều thầy cô, học sinh tới từ các trường trên cả nước.

ông Choi Joo Ho – Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam và các đại biểu tham quan các mô hình

Vòng Chung kết Solve for Tomorrow 2023 diễn ra với sự tranh tài của 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bao gồm 5 đội thi của Bảng A (Khối THCS) và 5 đội thi của Bảng B (Khối THPT) với các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ môi trường, giáo dục, đến y tế, sức khỏe…

Tại Vòng Chung kết này, các đội thi đã trực tiếp thuyết trình dự án, vận hành mô hình và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Kết quả chung cuộc được ban giám khảo đánh giá không chỉ dựa trên các yếu tố về sản phẩm và cách thực hiện dự án mà còn chấm điểm các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, với ý tưởng nổi bật, mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao, và phần thuyết trình đầy thuyết phục, giải Nhất – với phần thưởng là 01 phòng học chức năng STEM LAB trị giá gần 1 tỷ đồng cho trường có đội thi đạt giải Nhất, 30 triệu đồng tiền mặt dành cho đội thi và 01 sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho mỗi thành viên của đội bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn đã thuộc về đội thi Khóm Cầu Đúc - Hậu Giang trường THCS Thuận An - Hậu Giang với dự án Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Agro Robot - Theo dõi, giám sát, đánh giá tình trạng sức khỏe của đất chuyên trồng lúa nước tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Bảng A) và đội thi Mindful Medical Brand trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Hà Nội với dự án MedIQ - Hộp y tế thông minh ứng dụng nền tảng IOT và hệ thống phần mềm quản lý (Bảng B).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích, 2 giải bình chọn và 30 giải thưởng Vòng đào tạo trực tuyến. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 8 tỷ đồng.

“Thanh thiếu niên là thế hệ mang trong mình tiềm năng vô hạn và đây cũng chính là thế hệ có thể đưa ra những giải pháp về các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt như thịnh vượng chung cho nhân loại, bảo vệ môi trường, xây dựng xã hội an toàn… Do đó chúng ta cần không ngừng quan tâm và hỗ trợ nhằm giúp những ý tưởng bất chợt của thế hệ trẻ phát triển trở thành năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Bên cạnh đó, đây cũng chính là lúc Việt Nam cần đẩy mạnh giáo dục STEM nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của quốc gia. Samsung sẽ luôn đồng hành với Việt Nam và nỗ lực triển khai các chương trình phát triển nhân lực công nghệ như Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus…” – Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ.

Cuộc thi Solve for Tomorrow 2023 được phát động từ tháng 4/2023 dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18 nhằm khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội hiện hữu.

Với mong muốn phổ cập STEM, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm nuôi dưỡng nhân tài công nghệ – một trong những nền tảng quan trọng trong sự phát triển của quốc gia trong tương lai, năm nay, lần đầu tiên cuộc thi Solve For Tomorrow 2023 triển khai hành trình roadshow trực tiếp khởi động chương trình tại cả ba miền Bắc – Trung – Nam lần lượt tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, qua đó đã đem lại những kết quả vượt dự kiến với số lượng học sinh và giáo viên đăng ký cùng số lượng bài dự thi tham dự Solve For Tomorrow 2023 tăng gấp hai lần so với năm 2022. Cụ thể, cuộc thi đã thu hút gần 150.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về 2266 bài dự thi từ nhiều trường THCS và THPT trên cả nước.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, các em học sinh đã có cơ hội trau dồi kỹ năng mềm thông qua nhiều hội thảo đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, đồng thời được hướng dẫn hoàn thiện dự án bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia và nhân viên Samsung, nhằm nâng cao khả năng tư duy nghiên cứu sáng tạo, phác thảo ý tưởng và trình bày các dự án khoa học.

Năm 2023 cũng đánh dấu hành trình 5 năm tổ chức cuộc thi Solve for Tomorrow tại Việt Nam. Đến nay, chương trình đã thu hút được sự tham gia của hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký, đồng thời nhận về gần 5200 bài dự thi. Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực của Samsung nhằm nuôi dưỡng và phát triển nhân tài công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Hiện tại, Samsung đang dành cho Việt Nam một khoản ngân sách hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở mức cao nhất trong số các quốc gia mà tập đoàn này đầu tư. Với tầm nhìn “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai – Trao quyền cho mọi người), Samsung đang tập trung triển khai các hoạt động bồi dưỡng thế hệ trẻ tương lai thông qua nhiều chương trình khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) nhằm định hướng giáo dục cho thế hệ trẻ, cung cấp kiến thức CNTT từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp các em có được nền tảng công nghệ vững chắc, qua đó tự tin hơn trong việc trở thành thế hệ chủ chốt của cuộc Cách mạng Công Nghiệp 4.0 trong tương lai; Dự án “Không gian chia sẻ S Hub” tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng; “Không gian công nghệ S Hub Kids” dành cho các em học sinh yêu thích các môn học STEM; Chương trình “Tài năng Samsung” hợp tác với các trường Đại học; Dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” nhằm mang lại cơ hội học tập ngoại khóa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn…