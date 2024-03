Apple giới thiệu MacBook Air với chip M3, giá từ 1.099 USD

Đơn đặt hàng cho các MacBook Air mới đã được Apple mở và việc giao hàng sẽ bắt đầu vào ngày 8/3. Bộ xử lý M3 của Apple được tích hợp CPU, GPU mạnh hơn, công cụ AI Neural Engine được cập nhật và hỗ trợ Wi-Fi nhanh hơn so với các chip M2 trước đó.

Bằng cách sử dụng bộ xử lý mới, MacBook Air M3 mới hiện hỗ trợ tối đa hai màn hình ngoài, tuy nhiên khi kết nối hai màn hình ngoài, màn hình của MacBook Air phải luôn tắt. Khi nắp MacBook Air mở và màn hình của Air bật, chỉ một màn hình bên ngoài có thể hoạt động giống như trường hợp với các mẫu MacBook Air M1 và M2 trước đây.

Về vấn đề này, MacBook Air M3 sử dụng chip M-series vẫn tụt hậu so với các mẫu dựa trên chip Intel, vốn cho phép người dùng kết nối hai màn hình bên ngoài và sử dụng màn hình riêng của MacBook Air cùng một lúc. Dẫu vậy, Apple vẫn được cho là đang đi đúng hướng trong việc cải thiện thiết bị.

Về thông số kỹ thuật, MacBook Air M3 tích hợp CPU 8 nhân và GPU 10 nhân. Công ty thậm chí gọi MacBook Air mới là “máy tính xách tay dành cho người tiêu dùng tốt nhất để phục vụ AI” do chip này tích hợp Neural Engine 16 nhân nhanh hơn so với thế hệ trước. Wi-Fi trên MacBook Air 13 và Air 15 đã được cập nhật để hỗ trợ Wi-Fi 6E, cung cấp tốc độ tải xuống tối đa gấp đôi so với tiền nhiệm.

Nhìn bề ngoài, những chiếc MacBook Air M3 không khác nhiều so với những mẫu sử dụng chip M2. Màn hình của các sản phẩm mới được trang bị khung mỏng, với phần phía trên có một phần nhô ra chứa camera.

Đối với giá bán, MacBook Air M3 mới có giá khởi điểm 1.099 USD cho mẫu 13 inch (hoặc 999 USD cho sinh viên), trong khi mẫu 13 inch có giá khởi điểm 1.299 USD hoặc 1.199 USD cho sinh viên. Các mẫu trước đây dựa trên CPU Apple M2 hiện được giảm giá xuống còn từ 999 USD.