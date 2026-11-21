Motorola đã sẵn sàng bước chân vào thị trường điện thoại gập màn hình rộng vốn đang trở thành xu hướng mới sau sự xuất hiện của iPhone Duo và Galaxy Z Fold8. Thiết bị sắp ra mắt của Motorola được xác định có tên gọi Razr Flex sẽ là một đối thủ đáng gờm cho các sản phẩm của Apple và Samsung nhờ giá bán hấp dẫn hơn nhiều.

Phiên bản màu be của Motorola Razr Flex

Mới đây, hình ảnh và thông tin chi tiết về Motorola Razr Flex đã được tiết lộ. Theo trang SammyGuru, thiết bị này sẽ có hai màu sắc: xanh lá cây và be. Phiên bản xanh lá cây có mặt lưng giống như vải dệt, trong khi phiên bản màu be có mặt lưng giống như da sần. Màn hình ngoài của Razr Flex sẽ có camera selfie dạng đục lỗ ở giữa, trong khi màn hình bên trong có camera ở góc trên bên phải, tương tự như thiết kế của iPhone Duo.

Về thông số kỹ thuật, Razr Flex được cho là sẽ có màn hình bên trong 6,9 inch và màn hình ngoài 5 inch, nhỏ gọn hơn so với Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo. Theo tài liệu chứng nhận bảo mật, thiết bị sẽ chạy trên hệ điều hành Android 17 và được trang bị chip Snapdragon SM8845 Pro, tương đương với Snapdragon 8 Gen 5 Pro.

Hạn chế mà Motorola Razr Flex có thể gặp phải

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là Razr Flex sẽ không có ống kính tele, điều này có thể khiến người dùng thất vọng. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nếu Motorola không trang bị ống kính tele cho Razr Flex, họ sẽ chọn mua điện thoại dạng phẳng có ống kính chuyên dụng.

Phiên bản màu xanh lá của Motorola Razr Flex

Về giá bán, Motorola Razr Flex dự kiến sẽ có giá khoảng 1.700 USD, thấp hơn 200 USD so với Galaxy Z Fold8 và 300 USD so với iPhone Duo. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mức giá lý tưởng cho một chiếc điện thoại gập không có ống kính tele nên dao động từ 1.400 đến 1.500 USD thì phù hợp hơn.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về ngày ra mắt của Motorola Razr Flex, nhưng trang hỗ trợ của công ty tại Úc đã gợi ý rằng sản phẩm có thể được công bố vào năm 2027. Đây chắc chắn là cái tên đáng chú ý trên thị trường, đặc biệt khi nhìn vào những thành công mà Motorola đã đạt được với dòng điện thoại gập gần đây.