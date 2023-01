Top 9 điện thoại thông minh tốt nhất năm 2022

Cận cảnh bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

VOV.VN - iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đều là những sản phẩm nâng cấp mạnh mẽ so với iPhone 13 Pro và 13 Pro Max với màn hình luôn sáng (Always On), phần đục lỗ hình viên thuốc, chip A16 Bionic và camera 48 MP cải tiến.