Các biện pháp này được cho là có thể ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh trong khu vực.

Tại Singapore, Chính phủ nước này cho biết đang nghiên cứu kỹ các quy định mới và làm việc với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng để đánh giá tác động. Trong tuyên bố chính thức, Singapore khẳng định sẽ tiếp tục duy trì môi trường kinh doanh minh bạch, bảo đảm khả năng tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến đối với các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

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Giới chuyên gia kinh tế Singapore nhận định tác động cụ thể hiện còn khó dự báo, song các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với chi phí tuân thủ cao hơn và gia tăng bất ổn trong ngắn hạn. Ngân hàng UOB, một trong 3 ngân hàng lớn nhất Singapore, cũng cảnh báo quy định mới có thể gây sức ép đối với ngành bán dẫn và làm suy giảm tâm lý thị trường.

Tại Malaysia, các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn và công nghệ đang tích cực tham vấn các chuyên gia về kiểm soát xuất khẩu của Mỹ để đánh giá tác động đối với hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng. Hiệp hội Thương mại Mỹ - Malaysia cho biết cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phân tích các quy định mới do phạm vi ảnh hưởng chưa thực sự rõ ràng.

Các nhà phân tích nhận định Malaysia có thể chịu tác động đáng kể do làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu thời gian qua, đặc biệt tại bang Johor, nơi có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ phục vụ nhu cầu từ thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun cho biết các cơ quan chức năng nước này đang đánh giá tình hình và xem xét các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Bà Suphajee cũng cho biết các quốc gia Đông Nam Á nằm trong diện bị kiểm soát hiện chưa có cuộc trao đổi chính thức nào về phương án ứng phó chung.

Một số tổ chức tài chính tại Thái Lan cảnh báo các biện pháp mới có thể làm chậm dòng vốn đầu tư vào các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, đồng thời ảnh hưởng tới ngành sản xuất linh kiện điện tử, lĩnh vực đang được xem là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế số.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 đã áp dụng cơ chế cấp phép đối với hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu và chuyển giao các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến sử dụng công nghệ Mỹ sang Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Brazil. Theo quy định mới, các doanh nghiệp muốn cung cấp những dòng chip này cho đối tác tại các quốc gia nêu trên đều phải được Chính phủ Mỹ phê duyệt trước.

Động thái siết chặt kiểm soát công nghệ này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp tới quá trình phát triển hạ tầng số, đặt các quốc gia Đông Nam Á trước bài toán cân bằng giữa việc tuân thủ quy định của Mỹ và duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư công nghệ đang dịch chuyển mạnh vào khu vực.