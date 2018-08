Soi những mẫu điện thoại chụp ảnh đẹp

Samsung Galaxy S9+ được ví như "vua" của ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu và là điện thoại chụp ảnh nhanh nhất hiện nay. Huawei P20 Pro làm hài lòng người dùng với những bức hình chụp sắc nét ban đêm nhờ 3 mô đun cảm biến (40, 20 và 8 megapixel) và những bức chân dung thú vị, tuyệt vời trong điều kiện ban ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm những bức hình với độ sắc nét tuyệt đối và chất lượng quang học tối ưu thì HTC U12 + là lựa chọn hàng đầu cho bạn. Xiaomi Mi Mix 2S là một trong những điện thoại cung cấp ảnh chất lượng tốt nhất trong điều kiện ánh sáng ban ngày, đặc biệt ảnh chụp với màu sắc tự nhiên. OnePlus 6 có thế mạnh là chế độ chụp ảnh chân dung với nền mờ kỹ thuật và giá cả cạnh tranh hơn nhiều so với những mẫu điện thoại đẳng cấp về ảnh hiện thời, trong đó có iPhone X. Apple iPhone X là mẫu điện thoại hàng đầu về tính năng tập trung trong điều kiện ánh sáng yếu và cực yếu nhưng chất lượng ảnh chưa phải là tuyệt đỉnh nhất. Apple iPhone 8 Plus không kém iPhone X về ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu và kiểm soát tiếng ồn kỹ thuật số. Nhưng siêu phẩm này không xuất sắc khi xử lý hình ảnh trong điều kiện ban ngày. Nokia 8 Sirocco thể hiện đẳng cấp chụp ảnh nhờ tính năng tự động lấy nét tuyệt vời và giao diện phần mềm hiệu quả. Tuy nhiên, mẫu điện thoại có giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh châu Á như OnePlus 6 và Xiaomi Mi Mix 2S. Honor 10 là một trong những điện thoại vừa chụp ảnh nhanh nhất vừa chụp ảnh chất lượng nhất trong điều kiện ánh sáng yếu. Asus Zenfone 5Z sở hữu ống kính góc siêu rộng LG dành cho những người mê chụp ảnh phong cảnh./.

