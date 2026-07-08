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SSD do Trung Quốc sản xuất lần đầu xuất hiện trên laptop Lenovo bán toàn cầu

Thứ Tư, 06:32, 08/07/2026
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VOV.VN - Mẫu laptop Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL được phát hiện sử dụng ổ SSD của YMTC, thay vì các thương hiệu nổi tiếng như Samsung, Western Digital hay Kioxia.

Việc Lenovo chuyển sang sử dụng ổ SSD từ công ty Trung Quốc cho mẫu laptop ThinkBook mới không phải là điều quá bất ngờ trong bối cảnh khủng hoảng bộ nhớ, cùng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ flash NAND. Kết quả là, ổ SSD từ các công ty Trung Quốc như YMTC (Yangtze Memory Technologies Corp.) đang bắt đầu thâm nhập vào thị trường chính thống.

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Lenovo đã phải sử dụng ổ SSD Trung Quốc trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện

Sự hợp tác giữa một thương hiệu ít được biết đến như YMTC với một tên tuổi lớn như Lenovo đã cho thấy những tác động rõ rệt của cuộc khủng hoảng bộ nhớ đối với ngành công nghiệp laptop. Nhiều khả năng Lenovo đã chọn YMTC vì giá thành rẻ hơn so với các thương hiệu nổi tiếng, và đây là cách mà Lenovo cùng nhiều hãng khác đang đối phó với cuộc khủng hoảng bộ nhớ bằng cách cung cấp các cấu hình tương tự với linh kiện giá rẻ hơn.

Khi đánh giá hiệu năng, trang Notebookcheck nhận thấy ổ SSD 512 GB do YMTC sản xuất trên ThinkBook 14 G9 IPL cung cấp hiệu suất chỉ ở mức dưới trung bình, với tốc độ đọc/ghi tuần tự lần lượt là 3950 và 2514 MB/s.

Lenovo sẽ không phải là công ty duy nhất dùng SSD Trung Quốc?

Mặc dù các sản phẩm thay thế có thể hoạt động tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ mua được hàng giá rẻ. Các nhà sản xuất lớn có thể đạt được những thỏa thuận tốt khi mua số lượng lớn, nhưng giá thành sản phẩm vẫn có thể không giảm.

ssd do trung quoc san xuat lan dau xuat hien tren laptop lenovo ban toan cau hinh anh 2
Sẽ không bất ngờ khi ổ SSD Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên laptop trong tương lai

YMTC là một công ty tương đối mới khi chỉ mới được thành lập vào năm 2016 với sự hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư của chính phủ Trung Quốc. Công ty này hiện có hơn 8.000 nhân viên trên toàn cầu và được định giá 22 tỷ USD vào năm ngoái. Việc được các thương hiệu ngoài Trung Quốc sử dụng rộng rãi hơn sẽ giúp YMTC củng cố vị thế của mình trên thị trường.

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là người tiêu dùng cần cân nhắc thêm khi mua laptop. Mặc dù có thể nhận được ổ SSD, nhưng với hiệu năng có thể giảm, họ sẽ phải quyết định xem việc chấp nhận sự giảm sút này có xứng đáng hay không.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Yahoo Tech
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