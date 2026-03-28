中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Starlink giúp tốc độ Wi-Fi trên máy bay nhanh như mạng tại nhà

Thứ Bảy, 06:00, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Starlink của SpaceX từ lâu được biết đến như giải pháp Internet vệ tinh giúp duy trì kết nối ở những khu vực hẻo lánh với tốc độ truy cập nhanh chóng.

Giờ đây, Starlink đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên cho các hãng hàng không trên thế giới trong việc triển khai internet tốc độ cao ngay trên các chuyến bay, cho phép người dùng nhận trải nghiệm lướt web với tốc độ nhanh không kém mạng Wi-Fi tại nhà.

Với Starlink, Wi-Fi trên máy bay sẽ không còn "chỉ cho có"

Các nhà phân tích đánh giá hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) của Starlink hiện đang mang lại bước tiến lớn về hiệu năng. Với hơn 9.000 vệ tinh, dịch vụ này có thể đạt tốc độ tải xuống tới 350 Mbps, trong khi độ trễ duy trì dưới 99 mili giây (ms). Nhờ đó, hành khách không chỉ lướt web mà còn có thể gọi video hoặc sử dụng các ứng dụng thời gian thực - những tác vụ vốn khó thực hiện với vệ tinh địa tĩnh (GEO).

Nhiều hãng hàng không hướng đến Starlink

Giới chuyên môn cho rằng sự xuất hiện của Starlink giúp trải nghiệm Internet trên máy bay thay đổi một cách rõ rệt. Trước đây, Wi-Fi trên máy bay thường chỉ đủ cho nhu cầu cơ bản như nhắn tin hoặc kiểm tra email. Với Starlink, chất lượng kết nối tiệm cận mạng băng thông rộng tại nhà, từ đó mở ra khả năng làm việc và giải trí liền mạch trong suốt chuyến bay.

Nhiều hãng hàng không đã bắt đầu chuyển sang nền tảng này. United Airlines đang triển khai lắp đặt hệ thống Starlink trên toàn bộ đội bay, với kế hoạch nâng cấp khoảng 40 máy bay mỗi tháng. Trước đó, tốc độ Wi-Fi truyền thống chỉ quanh mức 10 Mbps, trong khi giải pháp 5G của Gogo cũng chỉ đạt khoảng 80 Mbps, những con số thấp hơn đáng kể so với Starlink.

Không chỉ United Airlines, các hãng hàng không lớn như Qatar Airways, Emirates, British Airways và Virgin Atlantic cũng đã hợp tác hoặc thử nghiệm dịch vụ này. Trong khi đó, các nhà mạng như T-Mobile và AT&T tham gia bằng cách tài trợ Wi-Fi miễn phí cho khách hàng thân thiết của các hãng bay.

Sự xuất hiện của Starlink đang định hình lại tiêu chuẩn kết nối trên không, đưa Wi-Fi trên máy bay từ dịch vụ phụ trợ trở thành một phần trải nghiệm quan trọng đối với hành khách.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
Tag: Starlink tốc độ Wi-Fi internet máy bay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Starlink siết quyền truy cập, hỏa lực pháo binh Nga giảm nhịp?

VOV.VN - Việc SpaceX siết chặt hoặc chặn quyền truy cập hệ thống vệ tinh Starlink đang đặt ra những câu hỏi lớn về hiệu quả tác chiến của pháo binh Nga trên chiến trường Ukraine.

SpaceX sắp cung cấp dịch vụ Starlink tại Ấn Độ

VOV.VN - SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã đạt được thỏa thuận quan trọng nhằm đưa dịch vụ internet vệ tinh Starlink vào thị trường Ấn Độ. SpaceX sẽ hợp tác với Bharti Airtel, một trong những nhà mạng lớn nhất quốc gia Nam Á để thiết lập dịch vụ này.

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố chiến tuyến Ukraine sẽ sập nếu ông tắt Starlink

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Elon Musk tỏ ra bức xúc về cảnh đổ máu không ngừng trong xung đột Nga - Ukraine. Ông nhận định Ukraine tất yếu sẽ thua trong cuộc đối đầu với Nga; đồng thời cho rằng nếu ông tắt hệ thống internet vệ tinh Starlink, toàn bộ chiến tuyến của quân đội Ukraine sẽ sụp đổ.

XÃ HỘI
VĂN HÓA
KINH TẾ
THỂ THAO
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
ĐỜI SỐNG
Ô TÔ - XE MÁY
Ô tô
PODCAST
Dấu ấn VOV
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm