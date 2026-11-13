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Sự cố Microsoft làm tê liệt hàng loạt doanh nghiệp và trường học trên thế giới

Thứ Sáu, 15:15, 13/11/2026
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VOV.VN - Microsoft vừa trải qua sự cố mất kết nối trên toàn cầu, khiến nhiều công cụ quan trọng như email và lưu trữ đám mây bị gián đoạn.

Theo thông tin từ trang theo dõi sự cố DownDetector, tính đến sáng thứ 6 (13/11), khoảng 130.000 người đã báo cáo sự cố khi cố gắng truy cập Microsoft Outlook. Trong một tuyên bố trên X, Microsoft cho biết họ đang “tích cực theo đuổi mọi phương án để giảm thiểu tác động” và “khởi động lại các máy chủ bị ảnh hưởng để đưa chúng trở lại hoạt động”.

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Nhiều dịch vụ Microsoft đứng hình trong ngày 13/11

Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến việc gửi và nhận email hay tham gia các cuộc họp trực tuyến, mà còn gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Các nhân viên làm việc trong lĩnh vực bạo lực gia đình không thể truy cập vào cơ sở dữ liệu khách hàng, trong khi các trường học không thể tổ chức bài học trực tuyến cho học sinh. Các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc xử lý đơn hàng, và nhiều trung tâm dịch vụ của chính phủ buộc phải đóng cửa.

Sự gián đoạn này còn ảnh hưởng đến các dịch vụ bên ngoài Microsoft. OpenAI và Anthropic đã báo cáo gặp vấn đề với các công cụ kết nối dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của họ với Microsoft 365. Điều này cho thấy một sự cố ở một phần của thế giới kỹ thuật số có thể tác động đến nhiều công cụ và dịch vụ khác nhau.

Nhiều dịch vụ Microsoft liên tục gặp sự cố trong năm 2026

Sự cố này xảy ra sau một loạt các gián đoạn khác đối với dịch vụ của Microsoft trong năm nay. Vào tháng 1, Outlook và Teams đã ngừng hoạt động trong nhiều giờ, và vào tháng 8, Microsoft Outlook và Exchange Online cũng gặp sự cố do một bản cập nhật mã nguồn.

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Sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp và trường học trên thế giới

Tính đến đầu giờ chiều thứ Sáu, Microsoft vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ của sự cố. Ban đầu, công ty cho biết tình trạng quá tải gia tăng trên nhiều khu vực, nhưng sau đó làm rõ rằng nguyên nhân là do một số lượng lớn máy chủ đột ngột không hoạt động.

Microsoft khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng. Thực tế, sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho các sự cố mất kết nối kỹ thuật số. Các cá nhân nên lưu trữ thông tin thiết yếu ngoại tuyến, trong khi các tổ chức phụ thuộc vào một nhà cung cấp kỹ thuật số cần có kế hoạch dự phòng hiệu quả.

Khi ngày càng nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta được kết nối và trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến hơn, hậu quả của sự gián đoạn kỹ thuật số có thể sẽ ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng khả năng phục hồi trong các kế hoạch tương lai là điều cần thiết để đối phó với những sự cố như vậy.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo The Conversation
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