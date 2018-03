Sự thật việc kiểm tra bảo mật tài khoản Facebook bằng cú pháp BFF

Sau khi sự cố Facebook rò rỉ thông tin của 50 triệu tài khoản được lan truyền, cộng đồng mạng đang rộ lên thông tin kiểm tra bảo mật tài khoản bằng cú pháp BFF.

Kiểm tra bảo mật bằng chữ "BFF" trên tường là thông tin giả. (Ảnh: KT).

Theo đó, người dùng tự viết chữ BFF lên tường nhà mình, nếu hiển thị màu xanh thì tài khoản Facebook an toàn, còn nếu màu đen là tài khoản Facebook của bạn không an toàn, đang bị theo dõi hoặc có thể bị hack.

Kết quả là rất nhiều người nhận được màu xanh và yên tâm tài khoản của mình an toàn. Trong khi có một bộ phận không nhỏ khác lo lắng khi chữ BFF của mình lại hiện màu đen. Cứ vậy, người dùng Facebook Việt Nam chia sẻ kết quả cho nhau mà không biết rằng đây chỉ là một trò đùa hay thông tin giả, không có thật.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, anh Nguyễn Mạnh Cường, chuyên gia bảo mật, đồng thời là admin của một diễn đàn lớn về công nghệ ở Việt Nam cho biết, không thể có chuyện kiểm tra độ an toàn của tài khoản bằng bất cứ một ký tự riêng nào cả.

"Tài khoản facebook hay tài khoản email của mỗi người an toàn hay không được quyết định rất lớn do thói quen và nhận thức của chính người dùng. Tài khoản chỉ an toàn khi người dùng thiết lập các chế độ bảo mật nghiêm ngặt, đồng thời không dễ dàng bấm hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với bất cứ đường link hay trang web lạ", anh Cường nhấn mạnh.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thực ra "BFF" là viết tắt của Best Friends Forever, có nghĩa là "Mãi mãi là bạn tốt nhất", hoặc ngoài ra còn có thể hiểu là viết tắt của "Best Facebook On Friend", có nghĩa là "Bạn tốt nhất trên Facebook". Đây là một cú pháp ẩn do Facebook thiết lập tương tự những từ như "Chúc mừng", "xoxo" (hiện màu đỏ).

Còn nguyên nhân nhiều tài khoản chữ BFF không chuyển màu là do tài khoản đó chưa được Facebook cập nhật tính năng này (sơ bộ Facebook đang có khoảng 2 tỉ tài khoản hoạt động). Vì thế, ở một số tài khoản cú pháp "BFF" không có tác dụng.

Mạng xã hội là một trong những tiến bộ nhằm kết nối con người. Lợi ích ra sao ai cũng thấy rõ nhưng tác hại cũng không hề thua kém.

Việc bất cứ thông tin gì cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt dù chưa được kiểm chứng cho thấy phần đông người dùng vẫn rất cả tin. Ngay cả Mark Zuckerberg và Facebook tuy đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhưng vẫn tỏ ra bất lực với tin tức giả mạo.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước các luồng thông tin, vì ngay cả khi hình ảnh hoặc video được đưa lên chia sẻ rộng rãi, thì cũng có thể sự thật sau đó lại hoàn toàn khác./. Vì lý do bảo mật, đừng khoe khoang quá nhiều trên mạng xã hội Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, chuyên gia bảo mật khuyên người dùng đừng khoe khoang quá nhiều trên mạng xã hội. Bảo mật iPhone qua 8 bước cơ bản Kích hoạt tính năng giới hạn theo dõi quảng cáo, sử dụng Wi-Fi có kiểm soát…là những bước tăng cường bảo mật cho chiếc iPhone.