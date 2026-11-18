Hôm 18/11, tàu Voyager 1 đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đạt khoảng cách một ngày ánh sáng từ Trái Đất, sau 49 năm, 2 tháng và 12 ngày kể từ khi được phóng. Sự kiện này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện những thành tựu vượt bậc của nhân loại trong lĩnh vực khám phá vũ trụ.

Hình ảnh minh họa do nghệ sĩ vẽ về tàu Voyager 1 tỏa sáng trong không gian sâu thẳm

Mặc dù Voyager 1 không thay đổi về mặt vật lý, nhưng việc nó đã bay xa như vậy và vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu là minh chứng cho khả năng của con người. NASA tự hào về Voyager 1 và người anh em song sinh Voyager 2, được phóng để nghiên cứu các hành tinh lớn như Sao Mộc và Sao Thổ. Voyager 2 đã chụp những bức ảnh cận cảnh duy nhất về Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, trong khi Voyager 1 tiếp tục hành trình ra ngoài mặt phẳng của Hệ Mặt Trời.

Voyager 1 cách Trái Đất 25,9 tỷ km, trở thành sứ giả liên sao

Dữ liệu từ hai tàu vũ trụ này đã cách mạng hóa khoa học hành tinh, mở đường cho các sứ mệnh quan trọng như Galileo và Cassini, cũng như các sứ mệnh tương lai như Europa Clipper và JUICE. Hiện tại, Voyager 1 đang cách Trái Đất 25,9 tỷ km và vẫn tiếp tục mang lại những khám phá khoa học đáng kinh ngạc.

Để kỷ niệm sự kiện này, NASA tổ chức lễ kỷ niệm toàn cầu mang tên “Tỏa sáng rực rỡ cho Ngày Ánh sáng của Voyager”. Tiến sĩ Linda Spilker, nhà khoa học dự án Voyager, đã chia sẻ về những thập kỷ làm việc với dự án này, trong khi Tiến sĩ Eric Christian, một thành viên của nhóm Voyager, nhấn mạnh tầm quan trọng của tàu Voyager trong việc khám phá Hệ Mặt Trời.

Chấm xanh nhạt thể hiện hình ảnh xa nhất mà chúng ta có về Trái Đất được chụp bởi tàu Voyager 1 vào năm 1990

Voyager 1 đã vượt qua ranh giới giữa Hệ Mặt Trời và không gian giữa các vì sao vào năm 2012, trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên trong không gian giữa các vì sao. Tàu Voyager 2 theo sau vào tháng 11/2018. Những nghiên cứu của các tàu này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí của Hệ Mặt Trời trong dải ngân hà mà còn về khả năng sinh sống trên Trái Đất.

Mặc dù nguồn năng lượng của Voyager đang giảm dần, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều biện pháp để kéo dài tuổi thọ của tàu. Voyager 1 hiện đang trên đường đến đám mây Oort, nơi các sao chổi có chu kỳ dài hình thành, và sẽ mất hàng trăm năm để đến đó.

Khi không còn liên lạc được với Voyager, những tàu này sẽ tiếp tục bay giữa các vì sao trong hàng triệu năm tới, mang theo ký ức về Trái Đất. Mỗi tàu đều mang theo một đĩa vàng chứa hình ảnh và âm thanh của nhân loại, trở thành những sứ giả thầm lặng của chúng ta trong vũ trụ.

Cột mốc 1 ngày ánh sáng không phải là điểm kết thúc. Tiến sĩ Christian nhấn mạnh rằng việc đạt được cột mốc này chỉ là khởi đầu cho những khám phá tiếp theo của nhân loại trong không gian.