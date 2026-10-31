Tháng 12 Apple Intelligence sẽ ra mắt tại Trung Quốc, tích hợp AI Qwen của Alibaba



Theo thông báo của Alibaba, người dùng Trung Quốc sẽ có thể trực tiếp sử dụng Qwen trong Siri, công cụ viết và trí tuệ hình ảnh của Apple. Mô hình AI này hỗ trợ hiểu văn bản và hình ảnh, cũng như tạo nội dung dựa trên yêu cầu của người dùng.

Với Siri, người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận phản hồi trực tiếp từ Qwen, đồng thời sử dụng tài liệu, ảnh do mình lựa chọn để trao đổi với AI. Alibaba nhấn mạnh, trước khi câu hỏi, tài liệu hay hình ảnh được gửi đến Qwen, hệ thống sẽ xin sự đồng ý của người dùng.

Riêng trên iPhone, tính năng Trí tuệ hình ảnh cho phép người dùng tìm hiểu sâu hơn về môi trường xung quanh, trong đó có tùy chọn “Hỏi Qwen” để nhận diện đối tượng hoặc thông tin trước mắt. Tính năng này có thể được kích hoạt qua Camera Control, Action Button hoặc Trung tâm điều khiển.

Biểu tượng Apple Intelligence trên một mẫu iPhone. (Ảnh:Tomsguide)

Alibaba cho biết người dùng có quyền lựa chọn bật hoặc tắt tính năng tích hợp Qwen. Sau khi kích hoạt, người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản Apple hoặc tài khoản ứng dụng Qwen để sử dụng dịch vụ. Công ty này cam kết không sử dụng yêu cầu và phản hồi của người dùng để huấn luyện mô hình, nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Tính năng này sẽ được cung cấp trên iOS cho người dùng iPhone hỗ trợ Apple Intelligence mua tại Trung Quốc, hoặc những người có vị trí thiết bị và quốc gia/vùng lãnh thổ của tài khoản Apple đều được thiết lập tại Trung Quốc.

Cùng ngày, Apple công bố trên website chính thức cho biết Apple Intelligence sắp ra mắt tại Trung Quốc. Các tính năng cốt lõi đầu tiên gồm dịch thời gian thực, công cụ xóa đối tượng trong ứng dụng ảnh và công cụ viết, sẽ mở thử nghiệm từ ngày 4/11.

Apple cho biết, nhóm tính năng này sẽ được thử nghiệm cùng phiên bản iOS 27.3 Developer Beta và chính thức phát hành cho người dùng Trung Quốc vào tháng 12. Hỗ trợ trên các nền tảng khác sẽ được triển khai sau khi có các phê duyệt cần thiết.

Việc Apple hợp tác với Alibaba được xem là bước quan trọng giúp Apple Intelligence chính thức có mặt tại thị trường Trung Quốc, qua đó tăng tính hấp dẫn của Apple đối với người dùng tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới.