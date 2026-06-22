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Thế hệ học sinh mới có nguy cơ đánh mất kỹ năng tư duy vì lạm dụng AI

Thứ Hai, 18:00, 22/06/2026
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VOV.VN - AI đang trở thành một mối đe dọa đối với nhiều người, đặc biệt là học sinh - những người có xu hướng sử dụng công nghệ này một cách thái quá.

Nghiên cứu về tác động của AI đối với học sinh cũng như thế hệ trẻ do các chuyên gia giáo dục đại học thực hiện cho thấy, không một sinh viên nào trong lớp có thể hoàn thành việc đọc một bài báo dài 20 trang mà không bị lạc mất ý chính. Điều này trái ngược với trải nghiệm của các chuyên gia khi còn là sinh viên, nơi họ thường tiếp thu tốt thông tin.

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AI giúp học nhanh hơn nhưng có thể khiến người trẻ kém tư duy

Sự gia tăng sử dụng smartphone và internet đã dẫn đến việc giới trẻ thiếu khả năng tự kiểm soát, và tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi học sinh lạm dụng AI. Hậu quả là, kỹ năng đọc hiểu của học sinh và giáo viên đang suy giảm, khi mà giới trẻ ngày nay ít đọc sách và phụ thuộc vào AI để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Khi học sinh ngày càng lệ thuộc vào AI

Việc sử dụng các công cụ AI để tóm tắt văn bản và hoàn thành bài tập đã trở nên phổ biến, nhưng các cơ sở giáo dục vẫn chưa đưa ra những quy định cần thiết để kiểm soát tình trạng này. Giáo viên phải tự tìm cách thích ứng với thực tế mà học sinh đang đối mặt, dẫn đến việc học sinh mất đi các kỹ năng quan trọng và phải học lại những kiến thức mà họ đã bỏ lỡ.

Một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts đã chỉ ra rằng sự phụ thuộc vào AI làm suy giảm khả năng ghi nhớ thông tin và giảm hoạt động não bộ ở các vùng liên quan đến sáng tạo. Chính vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng cần có giải pháp từ gốc rễ, bắt đầu từ giai đoạn giáo dục sớm, nhằm khắc phục tình trạng suy giảm thói quen đọc và viết qua các thế hệ.

Giới trẻ hiện nay đang sống trong một thế giới công nghệ mà nhiều giáo viên của họ không từng trải qua. Trước đây, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình học tập. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, việc phụ thuộc vào AI có thể ngăn cản giới trẻ phát triển kỹ năng phân tích, dẫn đến việc mất đi những kỹ năng này hoàn toàn.

Đây là một lời cảnh báo nghiêm túc cho học sinh cũng như một nhắc nhở cho các trường học, tổ chức và giáo viên trong việc giáo dục hàng trăm nghìn học sinh. Trí tuệ nhân tạo nên được sử dụng để nâng cao kiến thức, chứ không phải để lãng phí nó.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo El Nacional
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