Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh (Viện IGNITE) và Tập đoàn Great Lakes Semiconductor (GLS, Hoa Kỳ) vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác chiến lược (MOU), mở ra hành lang kết nối trực tiếp về nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và xúc tiến đầu tư bán dẫn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Viện IGNITE (Hà Nội) với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE, và TS. Richard L. Thurston, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Great Lakes Semiconductor. Đáng chú ý, sự kiện này nối tiếp ngay sau thành công của Hội thảo khoa học "Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam" do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì và Viện IGNITE đồng tổ chức ngày 17/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE và TS. Richard L. Thurston, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Great Lakes Semiconductor trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Bước chuyển từ diễn đàn chính sách sang dự án thực chất

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bài toán đặt ra cho ngành bán dẫn không còn dừng ở định hướng chủ trương mà là tổ chức thực thi để biến tri thức nghiên cứu thành sản phẩm thương mại. Việc Viện IGNITE bắt tay với Great Lakes Semiconductor - doanh nghiệp công nghệ bán dẫn có trụ sở tại Fishkill, bang New York (Hoa Kỳ) - được xem là bước đi thiết thực nhằm giải quyết khoảng trống này.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ kết hợp thế mạnh bổ trợ cho nhau: Viện IGNITE giữ vai trò đối tác hợp tác chiến lược của GLS tại Việt Nam, phát huy năng lực tư vấn chính sách, giáo dục, nghiên cứu và điều phối theo mô hình "5 nhà" (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà đầu tư - Nhà giáo dục); trong khi GLS đóng góp kinh nghiệm công nghiệp bán dẫn quốc tế, năng lực quản trị sở hữu trí tuệ, chuyên môn thương mại hóa công nghệ cùng mô hình Innovation Funnel™ và năng lực đóng gói - kiểm thử tích hợp FIINPAT™ (Fab Integration and Packaging and Test).

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GLS, TS. Richard L. Thurston, là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm khi từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Cố vấn Pháp lý của Tập đoàn TSMC và có nhiều thập kỷ lãnh đạo tại Texas Instruments. Ông cũng là Thành viên Hội đồng Khoa học Viện IGNITE và là một trong những diễn giả chủ chốt tại Hội thảo ngày 17/11 vừa qua với tham luận về bài học "vượt ra ngoài phòng sạch" cho Việt Nam.

Bảy trụ cột hợp tác từ phòng thí nghiệm đến thị trường

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong 3 năm và xác lập 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, bao phủ toàn bộ vòng đời từ nghiên cứu đến công nghiệp hóa:

Tư vấn hệ sinh thái và chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ các sáng kiến phát triển hệ sinh thái bán dẫn ở cấp quốc gia, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời đánh giá, chuyển giao và nội địa hóa các công nghệ phù hợp với Việt Nam như vật liệu và linh kiện bán dẫn, cảm biến, MEMS, quang điện tử – quang tử, đóng gói tiên tiến, tích hợp dị thể và kiểm thử độ tin cậy.

R&D theo tiếp cận FINPAT™ tại cả Hoa Kỳ và Việt Nam: Hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình R&D và trình diễn công nghệ gắn với hướng tiếp cận FINPAT™ của GLS (tích hợp dị thể chip logic, tích hợp 3D nguyên khối Monolithic 3D Integration, bộ nhớ, cảm biến, MEMS, quang tử và linh kiện chuyên dụng) tại cả cơ sở của GLS ở Hoa Kỳ lẫn các phòng thí nghiệm tại Việt Nam, bao gồm cả các dự án đầu tư của Việt Nam ở hai thị trường.

Đào tạo nhân lực và Trung tâm Xuất sắc Green Field: Hai bên nhất trí hợp tác đào tạo kỹ sư, nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên, trao đổi giảng viên – chuyên gia và tổ chức thực tập công nghiệp; đồng thời cùng phát triển *Trung tâm Xuất sắc Green Field (Green Field Center of Excellence)* do Viện IGNITE dẫn dắt để kết nối nhà trường, phòng thí nghiệm với doanh nghiệp quốc tế.

Khởi nghiệp công nghệ và xúc tiến đầu tư song phương: Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp (start-ups) và doanh nghiệp tách ra từ nghiên cứu (spin-offs), kết nối với quỹ đầu tư mạo hiểm; đồng thời nghiên cứu tính khả thi của việc thiết lập hệ sinh thái bán dẫn GLS-ChipForge™ tại một hoặc nhiều địa điểm ở Việt Nam.

Để đưa thỏa thuận vào vận hành ngay, Viện IGNITE và GLS sẽ thành lập Nhóm công tác chung xây dựng kế hoạch hành động hàng năm và xúc tiến các dự án đầu tư công nghiệp song phương, trọng tâm hướng tới các cơ sở của GLS tại bang Idaho, bang New York (Hoa Kỳ) và các cơ sở hợp tác GLS - Việt Nam tại các khu khoa học và công nghệ trong nước, tiêu biểu như tại tỉnh Bắc Ninh.

Bản ghi nhớ giữa Viện IGNITE và Great Lakes Semiconductor được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thực chất cho hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam.

Kỳ vọng mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp bán dẫn Việt

Chia sẻ về ý nghĩa của thỏa thuận hợp tác, PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE, Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển KHCN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số nhấn mạnh: "Việc ký kết hợp tác với Great Lakes Semiconductor là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những dự án hợp tác thiết thực. Viện IGNITE kỳ vọng sẽ đóng vai trò là cầu nối tin cậy, đưa kinh nghiệm quốc tế, công nghệ và mạng lưới đối tác về Việt Nam, đồng thời hỗ trợ đưa các kết quả nghiên cứu của Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu".

Về phía đối tác Hoa Kỳ, TS. Richard L. Thurston, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GLS, đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam: "Việt Nam sở hữu đội ngũ nhân lực tài năng và quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác với Viện IGNITE sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển hóa từ nghiên cứu sang sản phẩm thương mại và góp phần xây dựng năng lực công nghệ bền vững tại Việt Nam. Thỏa thuận này cũng sẽ mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp và ngành công nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động của GLS trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ".

Với lộ trình triển khai từng bước trong 3 năm - đi từ tư vấn chiến lược, đào tạo nhân lực đến R&D chung, tạo mẫu và đầu tư công nghiệp - bản ghi nhớ giữa Viện IGNITE và Great Lakes Semiconductor được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thực chất cho hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam trong giai đoạn tăng tốc hướng tới mục tiêu năm 2030.