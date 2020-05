Theo The Sunday Times, công ty tình báo an ninh mạng Cyble vừa phát hiện và mua hơn 500.000 tài khoản Zoom, với giá 1,25 cent cho mỗi tài khoản (tức 6.250 USD trọn gói) trên Dark Web (nơi chuyên buôn bán các dữ liệu, phần mềm phi pháp). Bên bán là một người nói tiếng Nga, giao dịch bằng Telegram, ứng dụng cho phép trò chuyện ẩn danh.

Thêm nửa triệu tài khoản Zoom bị rao bán trên Dark Web (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, giữa tháng 4, hơn 530.000 thông tin đăng nhập của người dùng Zoom gồm địa chỉ email, mật khẩu và ID phòng họp riêng tư cũng đã được rao trên Dark Web. Các chuyên gia của Cyble khi đó chỉ bỏ ra chưa đầy 0,001 USD để mua lại toàn bộ.

Đầu tháng 4, có hơn 15.000 video cuộc họp từ Zoom bị phát tán trên mạng, theo Washington Post. Số dữ liệu này chủ yếu liên quan đến các buổi trị liệu từ xa, cuộc họp báo cáo tài chính, lớp học trực tuyến... do người dùng không đổi tên file mặc định trước khi tải lên dịch vụ đám mây.

Zoom Cloud Meetings là dịch vụ hỗ trợ làm việc, học tập từ xa được nhiều trường học, công ty sử dụng để duy trì hoạt động trong thời gian cách ly vì Covid-19. Tuy nhiên, ứng dụng này đang đối mặt với nhiều chỉ trích, thậm chí bị cấm nhiều nơi vì tồn tại các lỗ hổng và vi phạm quyền riêng tư.

Tại Việt Nam, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng khuyến cáo bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân về nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom, do phát hiện phần mềm này tồn tại một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng như mã hóa dữ liệu đầu cuối kém, dễ dàng bị dò quét ID cuộc họp...

Gần đây, Zoom còn bị phát hiện nói sai số lượng người dùng. Cuối tháng 4, Zoom tuyên bố có 300 triệu người trên toàn thế giới đang sử dụng phầm mềm này hàng ngày, trong khi cuối năm 2019 mới được 10 triệu. Tuy nhiên sau đó, The Verge phát hiện Zoom chỉnh sửa số liệu trên blog, đổi từ “người dùng mỗi ngày” sang “người tham gia cuộc họp mỗi ngày”. Có nghĩa, nếu một người dùng Zoom và thực hiện ba cuộc gọi video qua Zoom trong một ngày thì được tính là ba “người tham gia”.

Cổ phiếu của Zoom đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay nhờ việc gia tăng “đột biến” người dùng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến mọi người phải ở nhà để làm việc. Theo đó, khối tài sản của nhà sáng lập và CEO của Công ty công nghệ Zoom - tỷ phú Eric Yuan - tăng 112% lên mức gần 7,6 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm./.