TikTok và hàng loạt ứng dụng lộ hành vi đọc dữ liệu người dùng

iOS 14 sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu này. Một trong những tính năng nổi trội của hệ điều hành được Apple giới thiệu là kiểm soát dịch vụ theo dõi người dùng.

Với iOS 14, tất cả các ứng dụng muốn sử dụng dữ liệu của người dùng sẽ phải khai báo rõ những gì họ đang dùng, và thông báo cũng sẽ hiện ra nếu ứng dụng liên tục ngầm thu thập một dạng dữ liệu nào đó.

iOS 14 sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu này. (Ảnh: The Verge)

Cơn “ác mộng” của Facebook và Google

Quan trọng hơn, Apple sẽ đưa ra tùy chọn cho người dùng để có thể cho phép ứng dụng theo dõi tiếp, hoặc buộc ứng dụng ngừng theo dõi. Đây là tin mừng cho những người dùng không muốn bị theo dõi, nhưng chắc chắn là một ác mộng với Facebook hay Google.

Theo Forbes, sự ra mắt của iOS 14 có thể khiến cơn “ác mộng” tồi tệ nhất của các mạng xã hội như Facebook, Google trở thành sự thật.

Sự khác biệt của Apple thể hiện là không sử dụng dữ liệu của người dùng để kinh doanh. Mô hình kinh doanh của Apple là bán phần cứng, phần mềm và dịch vụ (hệ sinh thái Apple). Năm ngoái, Apple còn nghĩ ra câu “chuyện gì xảy ra trên iPhone, sẽ ở lại trên iPhone” (“What happens on your iPhone, stays on your iPhone”).

Nói cách khác, Apple không cần dữ liệu của người dùng, và họ cũng biết rằng người dùng lo ngại dữ liệu sẽ rơi vào tay những công ty như Facebook, Google. Đây là một trong những lý do mà người dùng có thể bỏ qua những chiếc điện thoại Android và lựa chọn iPhone.

Phát hiện hàng loạt ứng dụng thu thập dữ liệu người dùng

Theo The Verge, mới đây hơn 50 ứng dụng, trong đó có ứng dụng chia sẻ video trực tuyến TikTok, đang nằm trong danh sách bị iOS 14 chỉ ra đọc bộ nhớ tạm thời (clipboard).

Clipboard là một vùng dữ liệu của máy tính, smartphone có chức năng lưu giữ, ghi nhớ tạm thời các thông tin, hình ảnh đã được sao chép hoặc cắt ra từ một tài liệu nào đó mà người dùng chưa muốn thực hiện lệnh dán (paste) ngay.

TikTok liên tục ghi lại dữ liệu của người dùng trên clipboard (Ảnh: Twitter)

Ngày 25/6, một tài khoản trên mạng xã hội Twitter đã đăng tải đoạn video ghi lại hàng loạt thông báo về ứng dụng chia sẻ video trực tuyến TikTok đang truy cập và đọc clipboard. Ngay lập tức, video nhanh chóng được lan truyền và nhận được nhiều sự quan tâm của giới công nghệ.

Đây không phải lần đầu tiên TikTok bị người dùng “tố” có hành vi đọc dữ liệu từ bộ nhớ tạm. Từ tháng 3, đại diện TikTok đã tuyên bố ứng dụng này sẽ ngừng mọi hành động đọc dữ liệu clipboard của người dùng trong bản cập nhật tiếp theo trên App Store.

Tuy nhiên, trong phiên bản cập nhật hệ điều hành iOS 14 trên iPhone, TikTok một lần nữa dính vào cáo buộc âm thầm truy cập clipboard bất cứ khi nào ứng dụng được khởi chạy. Với Apple, tính năng bảo vệ quyền riêng tư của iOS 14 đang thực sự “ghi điểm” trong mắt người dùng.

Động thái khác, Bộ Công nghệ Ấn Độ vừa tuyên bố lệnh cấm sử dụng các ứng dụng như TikTok, WeChat vì lo ngại nguy cơ gây tổn hại tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự xã hội của Ấn Độ.

Trước bản danh sách “đen” iOS 14 vừa công bố, một số nhà phát triển ứng dụng đã lên tiếng cam kết thay đổi tính năng hoạt động của ứng dụng trong việc “xâm phạm” clipboard người dùng./.