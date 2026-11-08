286 thí sinh Việt – Nhật tranh tài, tìm lời giải cho những bài toán AI thực tiễn

Một cuộc thi phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối cộng đồng công nghệ Việt Nam và Nhật Bản vừa được tổ chức thành công tại Tokyo, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam và Nhật Bản.

Với 286 thí sinh đăng ký, 68 đội thi và 8 sản phẩm lọt vào vòng chung kết, "Vietnam Japan AI Hackathon 2026" đánh dấu bước phát triển mới về quy mô, chất lượng chuyên môn và tính quốc tế. Chương trình có sự hiện diện của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trí thức trẻ Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nghiệp, đối tác, chuyên gia công nghệ và đầu tư…

Những người tham gia cuộc thi Vietnam Japan AI Hackathon 2026.

Không chỉ tìm kiếm những giải pháp AI có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, chương trình còn hướng tới xây dựng cầu nối giữa cộng đồng công nghệ, doanh nghiệp, chuyên gia và các quỹ đầu tư, tạo nền tảng hỗ trợ những ý tưởng tiềm năng tiếp tục phát triển sau cuộc thi.

Sau khoảng 4 tháng chuẩn bị và hơn 1 tháng triển khai các hoạt động thi đấu, học tập và phát triển sản phẩm, Ban tổ chức đã trao ba giải thưởng chính theo thứ tự Nhất, Nhì, Ba, với tổng giá trị tiền mặt lên 800.000 JPY (tương đương hơn 130 triệu đồng), trong đó, giải Nhất thuộc về đội RITA, với giải pháp hỗ trợ dự báo sự cố và tối ưu hóa bảo trì điện gió ngoài khơi.

Bà Vũ Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Tổ chức Vietnam Japan AI Hackathon 2026 cho biết, điều khiến chúng tôi vui mừng không chỉ nằm ở quy mô của cuộc thi hay chất lượng các sản phẩm, mà còn ở việc chương trình đã tiến thêm một bước trong hành trình kết nối cộng đồng quốc tế.

“Năm nay, chúng tôi đón nhận sự tham gia của người Nhật và bạn bè từ nhiều quốc gia. Chúng tôi mong muốn cuộc thi sẽ ngày càng trở thành một không gian mở, nơi những người có chung niềm đam mê công nghệ có thể cùng học hỏi, hợp tác và tạo ra giá trị, không bị giới hạn bởi quốc tịch hay ngôn ngữ”, bà Thảo thông tin.

Một phần thi của các thí sinh.

Vietnam Japan AI Hackathon là cuộc thi phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối cộng đồng công nghệ Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức lần đầu vào năm 2025 dưới sự phối hợp của công ty Brandchie LLC, Cộng đồng AI Việt - Nhật (Vietnam Japan AI Community - VJAI), Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX Japan).

Khép lại mùa giải thứ hai, Vietnam Japan AI Hackathon tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy các ứng dụng AI hướng đến con người, doanh nghiệp và những mục tiêu phát triển bền vững.