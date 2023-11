8 mẫu iPhone cũ nhận bản cập nhật vá 16 lỗ hổng bảo mật

Apple mới đây đã tung ra bản cập nhật iOS 17.1 để vá lỗ hổng bảo mật cũng như mang đến những tính năng mới như hỗ trợ AirDrop cho mạng di động, ngăn chặn nút Action khi chạm vô tình, khả năng tắt màn hình ở chế độ màn hình chờ và sửa chữa hiện tượng lưu hình trên iPhone 15 Pro.

Thật bất ngờ, Apple vẫn nhớ rằng các thiết bị cũ không thể nâng cấp lên iOS 17, vì vậy công ty đã tung ra bản cập nhật dành riêng cho iPhone cũ để cung cấp các bản sửa lỗi bảo mật. Một trong những bản sửa lỗi được công ty triển khai nhằm ngăn chặn tin tặc khai thác lỗ hổng hệ thống.

Lỗ hổng “CVE-2023-32434” được ghi nhận cho phép các chương trình độc hại thực thi mã tùy ý với các quyền cốt lõi, đánh cắp iPhone của nạn nhân và lấy dữ liệu của họ.

Để khắc phục lỗ hổng này trên các mẫu iPhone đời cũ không thể nâng cấp lên iOS 17, người dùng sẽ được Apple tung bản cập nhật iOS 16.7.2 cho iPhone 8, 8 Plus và X, trong khi các mẫu iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus và SE thế hệ đầu tiên sẽ nhận được bản cập nhật lên iOS 15.8, vốn chứa một lỗ hổng trong nhân nhằm ngăn chặn tin tặc thực thi mã tùy ý thông qua lỗ hổng cuộc gọi.