Điện thoại Redmi chuẩn bị phá kỷ lục dung lượng pin với 12.000 mAh

Theo thông tin từ GizmoChina, Redmi đang lên kế hoạch trang bị cho một mẫu điện thoại mới viên pin lớn hơn cả Redmi K100, với dung lượng lên tới 12.000 mAh. Thông tin này được xác nhận từ một nguồn rò rỉ nổi tiếng trên Weibo, cho biết rằng quá trình sản xuất hàng loạt cho viên pin này đã hoàn tất. Trước đó, viên pin 10.000 mAh của Redmi K100 đã được công bố vào tháng 10, sau khi được tiết lộ từ tháng 8.

12.000 mAh là mức dung lượng pin mà điện thoại Redmi đang hướng đến?

Mặc dù thông tin rò rỉ không chỉ rõ model cụ thể, nhưng chiếc điện thoại này dự kiến sẽ thuộc dòng tầm trung đến cao cấp. Đáng chú ý, một nguồn tin khác cho biết Redmi cũng đang nghiên cứu một loại pin có dung lượng từ 13.000 mAh đến 14.000 mAh, hiện đang trong giai đoạn đánh giá tích cực và có thể được sản xuất hàng loạt vào năm tới.

Lịch sử nâng cấp dung lượng pin của Redmi cho thấy sự phát triển nhanh chóng. Chiếc Redmi Turbo 5 Max ra mắt vào tháng 1 với viên pin 9.000 mAh, sau đó vào tháng 10, Redmi K100 đã nâng lên 10.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Việc ra mắt điện thoại với dung lượng 12.000 mAh sẽ đánh dấu sự gia tăng 3.000 mAh chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

Ngày càng nhiều điện thoại pin khủng từ Redmi xuất hiện

Ngoài ra, một số mẫu điện thoại pin dung lượng lớn khác cũng đang trong danh sách chờ ra mắt, như Redmi Turbo 6 Max với dung lượng pin hơn 10.000 mAh và Redmi Note 17 Pro Max cũng có dung lượng khoảng 10.000 mAh. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ gần đây không xác định rõ viên pin 12.000 mAh sẽ thuộc về mẫu nào trong số này.

Hiện tại, thông tin chi tiết về tốc độ sạc, độ dày, trọng lượng hay giá cả của sản phẩm vẫn chưa được công bố. Để tham khảo, Redmi K100 có giá khởi điểm khoảng 525 USD (khoảng 13,47 triệu đồng). Việc sản xuất hàng loạt đang diễn ra nhưng chưa có ngày ra mắt cụ thể.

Mặc dù vậy, vấn đề về nguồn cung sản phẩm ra thị trường quốc tế hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đó, Redmi K100 hiện chỉ được bán tại Trung Quốc và công ty chưa đưa ra thông tin về kế hoạch phát hành toàn cầu cho mẫu điện thoại mới với pin 12.000 mAh.