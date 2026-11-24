Theo thông tin từ CNBC, Ford Motor đã chính thức bắt đầu vận chuyển những viên pin lithium sắt photphat (LFP) đầu tiên được sản xuất tại nhà máy BlueOval Battery Park ở Marshall, Michigan (Mỹ). Quá trình sản xuất tại cơ sở trị giá 3 tỷ USD này đã khởi động từ tháng trước.

LFP là công nghệ pin mà Ford đang hướng đến các mẫu xe điện giá phải chăng của hãng

Các viên pin này hiện đang được chuyển đến nhà máy lắp ráp Louisville của Ford ở Kentucky, nơi chúng sẽ cung cấp năng lượng cho các nguyên mẫu của xe bán tải điện mang tên Fathom. Đây là mẫu xe đầu tiên được phát triển trên nền tảng xe điện đa năng của Ford.

Ford cho biết, tại nhà máy, các công nhân đang hoàn thiện từng giai đoạn sản xuất các cell LFP, từ hỗn hợp lỏng và lớp phủ đến quá trình tạo hình, lão hóa và kiểm tra chất lượng cuối cùng. Công ty đã vượt qua giai đoạn sản xuất thử nghiệm và hiện đang kiểm tra chất lượng pin theo quy trình của nhà sản xuất pin CATL của Trung Quốc, với mục tiêu giữ tỷ lệ lỗi ở mức phần tỷ.

Tranh cãi cho kế hoạch sản xuất pin xe điện của Ford

Theo CNBC, nhà máy dự kiến sản xuất 40 cell mỗi phút, tương đương với 20 gigawatt-giờ công suất hằng năm, phục vụ cho cả chương trình xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng của Ford. Con số này thấp hơn so với kế hoạch ban đầu của Ford là sản lượng đến 40 gigawatt-giờ mỗi năm. Ford cũng đã bắt đầu chứng nhận quy trình sản xuất cell và dự định tăng sản lượng vào năm tới, trước khi mẫu xe Fathom dự kiến ra mắt vào quý IV/2027.

Trong chuyến tham quan nhà máy tuần vừa qua, Phó Chủ tịch phụ trách các dự án phát triển tiên tiến của Ford, Alan Clarke, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất xe điện giá cả phải chăng tại Mỹ và cần thực hiện nhanh chóng.

Hiện tại, nhà máy đã có hơn 500 nhân viên và dự kiến sẽ đạt 800 vào cuối năm nay, với mục tiêu tạo ra tổng cộng 1.700 việc làm. Ford dự kiến sẽ bắt đầu nhận đặt trước mẫu xe Fathom vào đầu năm 2027, với phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 28.350 đô la.

Tuy nhiên, Ford đang đối mặt với áp lực từ Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy, người đã kêu gọi hãng cắt đứt quan hệ với hai công ty Trung Quốc, CATL và Geely, trong một bức thư gửi CEO Jim Farley của Ford hồi tháng 9. Một số nhà lập pháp cũng đã chỉ trích Ford về mối quan hệ này với CATL.

Ford đã phản hồi rằng thỏa thuận với CATL chỉ là “một thỏa thuận cấp phép công nghệ và dịch vụ có giới hạn”, không phải là liên doanh hay hoạt động sản xuất thuộc sở hữu nước ngoài. Công ty khẳng định họ sở hữu nhà máy, điều hành hoạt động hằng ngày và là chủ sử dụng lao động chính thức của lực lượng nhân viên tại đây.