Hành khách tại EU sắp được sử dụng điện thoại trên máy bay

Hành khách trên các chuyến bay trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm được phép sử dụng điện thoại di động mà không cần bật chế độ máy bay. Ủy ban Châu Âu (EC) cũng đã cho phép các hãng hàng không có thể cung cấp dịch vụ 5G trên máy bay, bên cạnh việc sử dụng dữ liệu di động để truy cập Internet.

Hành khách đi máy bay tại EU hiện được yêu cầu tắt điện thoại di động hoặc bật chế độ máy bay trong suốt hành trình.

Chế độ máy bay sẽ không còn cần thiết trong tương lai. Nguồn: AFP

Ông Dai Whittingham - Giám đốc điều hành của Ủy ban An toàn Chuyến bay Vương quốc Anh cho biết, quy định tắt điện thoại hoặc bắt buộc bật chế độ máy bay được áp dụng do lo ngại dữ liệu di động có thể ảnh hưởng đến thông tin liên lạc của chuyến bay hoặc hệ thống kiểm soát chuyến bay tự động. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu, ông khẳng định nguy cơ gây ảnh hưởng là “rất thấp”. Ngoài ra, ông khẳng định Anh và các quốc gia EU cũng đã thực hiện các nghiên cứu chứng minh tần số 5G không ảnh hưởng đến các quy định an toàn chuyến bay.

Sự chấp thuận của Ủy ban Châu Âu đã “bật đèn xanh” cho các hãng hàng không sớm cho phép hành khách sử dụng dữ liệu điện thoại di động trên các chuyến bay. Các quốc gia thành viên EU có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 để cung cấp tần số 5G trên các chuyến bay.

Ông Thierry Breton - Ủy viên phụ trách Thị trường Nội địa của Liên minh câu Âu, cho biết trong một tuyên bố, phủ sóng 5G trên bầu trời sẽ tạo ra cơ hội sáng tạo cho mọi người và tạo cơ hội phát triển cho các công ty châu Âu./.