Huawei đang phát triển mạng lưới tự cung cấp chip

Một cuộc điều tra của Bloomberg đối với hoạt động xung quanh chip của Huawei cho thấy một quỹ đầu tư của chính quyền thành phố Thâm Quyến đã được thành lập vào năm 2019 nhằm tài trợ cho dự án nói trên. Kế hoạch này được đưa ra vào thời điểm Mỹ áp đặt lệnh hạn chế bán chip tiên tiến cho Trung Quốc.

Báo cáo cho biết nếu mạng này hoạt động, nó sẽ cho phép Huawei tiếp cận các doanh nghiệp, đặc biệt là ba công ty con của một công ty có tên SiCarrier. Sự quan tâm của Huawei đối với SiCarrier dành cho các sản phẩm in thạch bản của họ. In thạch bản là một bước quan trọng trong quá trình chế tạo chip. Một số biến thể của kỹ thuật này như in thạch bản tia cực tím (EUV) hiện đang bị hạn chế ở Trung Quốc do các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này.

Kết quả điều tra chỉ ra rằng hai công ty này dường như có mối quan hệ chặt chẽ, thậm chí Huawei còn cho phép các kỹ sư hàng đầu của SiCarrier làm việc tại các cơ sở sản xuất của mình. Báo cáo nói rằng Huawei đã chuyển giao “khoảng chục bằng sáng chế cho SiCarrier”.

Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng Huawei cũng đã thuê một số nhân viên cũ từ công ty in thạch bản Hà Lan, ASML. Điều này đã cho phép họ có thể tạo ra bộ vi xử lý HiSilicon Kirin 9000S 7nm nội bộ, được cho là chậm hơn so với đối thủ 5 năm thay vì 8 năm như dự định của lệnh cấm xuất khẩu.

Nếu Huawei thành công, công ty sẽ ít phải phụ thuộc hơn vào nhập khẩu và cung cấp cho họ một mạng lưới doanh nghiệp đáng tin cậy, từ đó có thể tự sản xuất chip tại địa phương.