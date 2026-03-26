Khe SIM lai liệu có “hồi sinh” trong kỷ nguyên smartphone AI?

Thứ Năm, 20:38, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn ra và bắt đầu tác động đến các nhà sản xuất smartphone, khiến người dùng cảm nhận rõ rệt qua việc giá cả và thông số kỹ thuật ngày càng tăng.

Các báo cáo gần đây cho thấy chi phí các thành phần chính của smartphone như RAM và bộ nhớ trong cao cấp đã vượt qua cả những con chip hàng đầu, tạo ra một sự thay đổi lớn trong cách chế tạo smartphone. Đây là một vấn đề nghiêm trọng vì bộ xử lý thường là thành phần đắt nhất trong thiết bị. Nhưng hiện tại, bộ nhớ đang chiếm ưu thế về giá cả.

khe sim lai lieu co hoi sinh trong ky nguyen smartphone ai hinh anh 1

Nguyên nhân của vấn đề rất đơn giản: nhu cầu ngày càng tăng đối với trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy giá bộ nhớ lên cao. Các trung tâm dữ liệu và dịch vụ AI đang tiêu thụ hết các chip lưu trữ và RAM tốc độ cao, dẫn đến việc các cấu hình cao cấp như 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trở nên đắt đỏ. Ngay cả các mẫu điện thoại tầm trung cũng chỉ được trang bị 8GB RAM vì các hãng buộc phải cắt giảm thông số kỹ thuật hoặc tăng giá để duy trì lợi nhuận.

Khe SIM là giải pháp phù hợp cho smartphone sắp tới?

Tuy nhiên, một giải pháp cũ có thể được xem xét: mở rộng bộ nhớ thông qua thẻ nhớ microSD, đặc biệt là thông qua khe cắm SIM lai. Khe cắm SIM lai cho phép người dùng lựa chọn giữa hai SIM hoặc một SIM kết hợp với thẻ nhớ microSD.

Khả năng mở rộng bộ nhớ này giúp giải quyết vấn đề cụ thể bằng cách cho phép người dùng tăng dung lượng lưu trữ trên thiết bị của họ. Thay vì trang bị cho điện thoại bộ nhớ trong 512 GB hoặc 1 TB đắt tiền, các nhà sản xuất có thể giảm dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn xuống còn 128 GB hoặc 256 GB, đồng thời cho phép người dùng mở rộng thông qua thẻ nhớ microSD.

Tuy nhiên, việc này cũng đi kèm với những đánh đổi. Có những lý do giải thích tại sao nhiều thương hiệu đã từ bỏ thẻ nhớ microSD trước đây: thẻ nhớ ngoài thường hoạt động với tốc độ chậm hơn so với bộ nhớ trong, dẫn đến hiệu suất kém hơn và tiềm ẩn nguy cơ phân mảnh trải nghiệm người dùng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Tin liên quan

Samsung hướng đến pin 18.000 mAh cho smartphone Galaxy?

Cuộc đua smartphone màn hình gập nóng trở lại khi iPhone Fold nhập cuộc

Hai smartphone đáng chú ý ra mắt sau Tết Bính Ngọ

