Meta mất khoảng 100 triệu USD vì sự cố Facebook, Instagram và Messenger bị sập

Tờ Daily Mail cho hay, sự cố ngừng hoạt động lớn của Meta đã làm sập mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, Instagram và Messenger, gây thiệt hại lớn cho Meta và kinh tế toàn cầu.

Dan Ives, Giám đốc điều hành tại Wedbush Securities ở New York ước tính, ông chủ Meta - Mark Zuckerberg đã mất khoảng 100 triệu USD doanh thu ngay lập tức do các nền tảng Facebook, Instagram và Messenger ngừng hoạt động trên toàn thế giới. Giá cổ phiếu của Meta cũng giảm 1,5% khi các báo cáo phát hành bắt đầu tràn ngập vào khoảng 10 giờ sáng nay 6/3 (theo giờ ET).

Meta đồng thời cũng chịu thiệt hại nặng vì phần lớn doanh thu của công ty có được thông qua quảng cáo được hiển thị cho người dùng.

Mặc dù sự cố đã được khắc phục ngay sau 12 giờ trưa 5/3 (theo giờ ET), nhưng câu hỏi đặt ra là "gã khổng lồ" truyền thông xã hội này phải trả bao nhiêu tiền.

Tối 5/3, các nền tảng của Meta, bao gồm Facebook và Instagram, đã ngừng hoạt động trong khoảng 2 tiếng. Dù số tiền vừa bị tổn thất có thể không đáng kể đối với Meta, vốn trị giá khoảng 134 tỷ USD vào năm 2023, nhưng chỉ 38% toàn bộ dân số toàn cầu có tài sản trị giá 100 triệu USD. (Ảnh minh họa: Daily Mail)

Không loại trừ khả năng bị tấn công mạng

Trong khi người trong cuộc của Facebook cho rằng vấn đề này xuất phát từ các công cụ nội bộ, công chúng đã chia sẻ những suy đoán của họ về sự cố này.

Jake Moore, chuyên gia công nghệ và cố vấn bảo mật tại ESET, cho biết một cuộc tấn công mạng khó xảy ra nhưng không phải là không thể. "Facebook có lịch sử đi xuống nhưng điều này có thể vì một danh sách dài các lý do. Mặc dù rất khó có thể là một cuộc tấn công mạng nhưng nó không bao giờ có thể được loại trừ hoàn toàn nhưng nhiều khả năng đây là một sự cố mạng nội bộ khác", Jake Moore nêu quan điểm.

Kerri Lisenbigler, biên tập viên của TheRevOpsTeam, cho biết việc ngừng hoạt động là một điều "khó chịu" nhưng có thể "không có gì quá nghiêm trọng". "Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra và sẽ không phải là lần cuối cùng", Kerri Lisenbigler nói.

Các nền tảng lớn như Facebook và Instagram (và hiện nay là Threads) quản lý một lượng lớn lưu lượng truy cập và dữ liệu mỗi giờ trong ngày. Điều này có nghĩa là một trục trặc nhỏ hoặc lỗi phòng máy chủ của con người có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng. "Những điều này thực sự chỉ là nguyên nhân gây lo ngại nếu các nhóm tại Meta không thể đưa mọi thứ trở lại trực tuyến trong vòng vài giờ, đó là lúc mọi người sẽ bắt đầu suy đoán về khả năng xảy ra một cuộc tấn công mạng", Kerri Lisenbigler chia sẻ.

Theo CNN, có tới 500.000 người dùng Facebook đã báo cáo sự cố khi đăng nhập hoặc truy cập trang này vào khoảng 10 giờ ngày 5/3 (theo giờ ET) - khoảng 22h ngày 5/3, giờ Hà Nội).

Theo đó, khoảng 50.000 báo cáo ngừng hoạt động đã được đưa ra liên quan đến Instagram và 10.000 báo cáo khác cho Facebook Messenger, mặc dù số lượng báo cáo đã bắt đầu giảm trong vòng một giờ kể từ khi xuất hiện tình trạng trên.

Một số người dùng nhận thấy họ đã bị đăng xuất khỏi tài khoản Facebook. Những người khác nhận được thông báo trên Instagram rằng "đã xảy ra lỗi" và nguồn cấp dữ liệu của họ không thể tải được.

Threads, đối thủ cạnh tranh của Meta với X của Elon Musk, cũng xuất hiện và hiển thị cho người dùng một cửa sổ bật lên có nội dung "Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau" thay cho nguồn cấp dữ liệu của họ.

Trang trạng thái của Meta cũng cho thấy "sự gián đoạn lớn" ảnh hưởng đến việc đăng nhập Facebook cũng như một số lĩnh vực khác của nền tảng.

Sự cố không phải lần đầu

Trong quá khứ, hai mạng xã hội có ảnh hưởng nhất hành tinh này đã vài lần bị "sập" tương tự như tối 5/3, nhưng được khắc phục ngay sau đó.

Cụ thể, năm 2021, Forbes đưa tin Zuckerberg đã mất 5,9 tỷ USD do sự cố ngừng hoạt động toàn cầu của Facebook, Instagram và WhatsApp. Giá cổ phiếu công ty Meta đã mất 4,8% do sự cố Facebook "sập". Việc ngừng hoạt động còn làm công ty mất doanh thu 60 triệu USD doanh thu quảng cáo.

Theo Mashable, tác động của sự cố Facebook "sập" chắc chắn sẽ lan xuống các doanh nghiệp nhỏ. Một số nhận thấy mức độ tương tác và lưu lượng truy cập giảm, trong khi những người khác thấy doanh số bán hàng của họ bị ảnh hưởng trực tiếp do các kênh truyền thông xã hội bị gián đoạn.

"Doanh số bán hàng của tôi chỉ bằng 1/4 so với bình thường (do sự cố). Tôi cảm thấy lo lắng về mức độ phụ thuộc của mình vào nền tảng này để kinh doanh. Tôi có thể cần phải xem xét lại – tất cả ngân sách tiếp thị của tôi đều đổ vào Facebook", Lucy Jeffrey, người sáng lập hãng bán lẻ tất sợi tre chia sẻ.

Trên thực tế, Mashable dẫn số liệu từ Tổ chức giám sát quyền trực tuyến và quản trị Internet NetBlocks ước tính nền kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại 160 triệu USD mỗi giờ khi Facebook, Instagram và WhatsApp ngừng hoạt động.

Ở nhiều quốc gia, sự kết hợp của Facebook, Messenger khiến nó trở thành cửa hàng bán hàng thương mại điện tử thiết yếu cho hàng chục triệu doanh nghiệp lớn, nhỏ bởi các nền tảng này thường được sử dụng làm công cụ liên lạc với khách hàng.