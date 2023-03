New Zealand không thể cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ

Ngày 1/3, truyền thông New Zealand dẫn lời Bộ trưởng Andrew Little phụ trách Cơ quan an ninh truyền thông cho biết hiện tại nước này không thể theo chân một số quốc gia khác yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng Tiktok trên các điện thoại của chính phủ do không có cơ sở pháp lý để làm điều này.

Bộ trưởng Andrew Little cũng cho hay, bản thân Cơ quan an ninh truyền thông do ông phụ trách có nhiệm vụ cung cấp lời khuyên, chính sách và hướng dẫn về bảo mật cho các cơ quan chính phủ thông qua Cẩm nang bảo mật thông tin của New Zealand. Tuy vậy cơ quan này lại không có nhiệm vụ đưa ra lời khuyên cụ thể về việc những nền tảng công nghệ, dịch vụ hay ứng dụng nào đó có thể hoặc không thể được sử dụng.

New Zealand không có căn cứ pháp lý cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. (Ảnh: 123RF)

Trong khi đó, Cẩm nang bảo mật thông tin chỉ đưa ra các khuyến nghị và tiêu chuẩn bắt buộc để tất cả các cơ quan chính phủ tuân theo, bao gồm yêu cầu các cơ quan giảm thiểu mọi rủi ro khi xem xét sử dụng bất kỳ nền tảng, dịch vụ hoặc ứng dụng mới nào.

Mặc dù không thể cấm các cơ quan chính quyền sử dụng Tiktok song Bộ trưởng Andrew Little đề nghị người dân nước này cẩn trọng khi chia sẻ các thông tin cá nhân khi tải các ứng dụng và luôn kiểm tra các cài đặt riêng tư và cân nhắc các thông tin mà các ứng dụng xin phép được sử dụng. Trước đó vào năm ngoái, Quốc hội New Zealand cũng cảnh báo các nghị sỹ nước này về việc sử dụng ứng dụng Tiktok.

Còn tại Australia, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers hôm nay cho hay, chính phủ “sẽ lắng nghe đề xuất của các cơ quan an ninh quốc gia song đến lúc này lời khuyên chưa thay đổi”.

Trước đó vào năm ngoái, Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O’Neil đã yêu cầu mở cuộc điều tra về cách thức TikTok thu thập thông tin. Đồng thời, Bộ trưởng O’Neil cũng đã đề nghị các cơ quan an ninh cung cấp các cách thức đối phó với tình trạng các ông lớn công nghệ thu thập thông tin của người sử dụng.

New Zealand và Australia đã đưa ra phản ứng sau khi Mỹ và tiếp đến là Canada, 2 thành viên của khác của nhóm tình báo Ngũ nhãn mà New Zealand và Australia là thành viên yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị của chính phủ do lo ngại ứng dụng này bí mật thu thập nhiều dữ liệu của người sử dụng.

Phản ứng trước lệnh cấm từ phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, “Mỹ đang quá phóng đại khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp các công ty nước ngoài”. Bà Mao Ninh yêu cầu chính phủ Mỹ nên “tôn trọng các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng….đồng thời cung cấp môi trường cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử đối với các công ty nước ngoài”./.