Những thiết bị thông minh quen thuộc có thể gây đau đầu

Các thiết bị thông minh như smart TV, smartphone, đèn LED hay máy tính đã và đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, ít người nhận ra rằng, chính những thiết bị này đôi khi lại là nguyên nhân gây đau đầu hoặc khó chịu kéo dài.

Những tác động từ thiết bị thông minh

Một trong những yếu tố phổ biến nhất là ánh sáng xanh phát ra từ màn hình và đèn LED. Loại ánh sáng này có thể khiến mắt phải làm việc nhiều hơn, gây mỏi mắt và dẫn đến đau đầu, đặc biệt khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Thiết bị thông minh ngày càng phổ biến trong các gia đình hiện đại

Hơn nữa, việc nhìn vào màn hình liên tục khiến tần suất chớp mắt giảm xuống làm khô mắt và tăng căng thẳng thị giác. Đây là nguyên nhân chính gây ra hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số, với các triệu chứng như đau đầu, mờ mắt và đau cổ vai gáy.

Không chỉ ánh sáng, cách sử dụng thiết bị thông minh cũng đóng vai trò quan trọng. Việc dùng điện thoại hoặc máy tính trong thời gian dài, đặc biệt trong môi trường thiếu sáng hoặc sai tư thế, có thể khiến cơ cổ và vai bị căng cứng, từ đó dẫn đến đau đầu.

Một yếu tố khác ít được chú ý là ảnh hưởng đến giấc ngủ, đặc biệt khi ánh sáng xanh có thể ức chế melatonin - hormone, vốn giúp cơ thể ngủ ngon. Khi giấc ngủ bị rối loạn, nguy cơ đau đầu vào ngày hôm sau cũng tăng lên rõ rệt.

Sử dụng thiết bị thông minh sao cho hiệu quả

Đáng chú ý, không phải ai cũng bị ảnh hưởng bởi thiết bị thông minh giống nhau. Những người nhạy cảm với ánh sáng hoặc có tiền sử đau nửa đầu (migraine) thường dễ bị kích thích hơn khi tiếp xúc với ánh sáng từ thiết bị điện tử.

Để hạn chế tình trạng nói trên, người dùng có thể giảm độ sáng màn hình, bật chế độ lọc ánh sáng xanh, nghỉ ngơi định kỳ theo quy tắc 20-20-20 hoặc tránh sử dụng thiết bị trước khi ngủ. Các thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng có thể giúp giảm đáng kể cảm giác khó chịu.

Dù thiết bị thông minh mang lại nhiều tiện ích, việc sử dụng không hợp lý vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều chỉnh cách dùng là cách đơn giản để tránh những cơn đau đầu không mong muốn.