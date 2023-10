Nokia sẽ cắt giảm tới 14.000 việc làm trên toàn cầu

Mức cắt giảm việc làm cao này có thể ảnh hưởng đến khoảng 16% lực lượng lao động toàn cầu hiện tại của công ty, ước tính là 86.000 người. Việc sa thải là một phần của các biện pháp cắt giảm chi phí nhằm giảm chi tiêu khoảng 400 triệu EUR, tương đương 421 triệu USD, vào năm 2024 và thêm 300 triệu EUR vào năm 2025.

Công ty Phần Lan đặt chỉ tiêu cắt giảm tổng chi phí 1,2 tỷ EUR đến năm 2026. Trong một tuyên bố riêng, CEO Pekka Lundmark của Nokia cho biết doanh thu quý 3/2023 của công ty đạt 4,9 tỷ EUR, giảm 15% so với năm trước do những thách thức kinh tế vĩ mô và lãi suất cao hơn. Nokia báo cáo lợi nhuận hoạt động đạt 424 triệu EUR trong quý 3, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lundmark cho biết: “Việc thiết lập lại cơ sở chi phí là một bước cần thiết để điều chỉnh sự không chắc chắn của thị trường và đảm bảo khả năng sinh lời cũng như khả năng cạnh tranh lâu dài của chúng tôi”.

Nokia, công ty đã bán mảng kinh doanh điện thoại di động của mình cho Microsoft vào năm 2014, dự kiến ​​sẽ đạt mục tiêu bán hàng thấp hơn dự đoán trong quý 3, vốn nằm trong khoảng từ 23,2 tỷ EUR đến 24,6 tỷ EUR. Công ty cũng cắt giảm triển vọng của thị trường mạng di động nói chung vào năm 2023 và hiện đang dự kiến ​​giảm 9%, so với dự báo giảm trước đó là 2%. Lundmark cho biết, tốc độ tăng trưởng 5G chậm lại của công ty ở Ấn Độ không còn có thể bù đắp cho sự chậm lại tương tự ở Bắc Mỹ.