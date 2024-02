Sắm camera Imou Ranger 2 3MP, nhà nhà an tâm về quê ăn Tết

Hàng ngàn camera an ninh ở Đà Nẵng mất tác dụng

VOV.VN - Hệ thống camera an ninh được xem là “mắt thần” góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm… Thế nhưng, hiện nay, tại TP. Đà Nẵng, hàng ngàn camera an ninh ở các khu dân cư, các ngõ xóm lại mất tác dụng do hỏng hóc, lâu ngày không được duy tu bảo dưỡng.