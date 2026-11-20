Theo thông tin từ Samsung Newsroom, ông TM Roh sẽ tiếp tục giữ chức vụ đồng Giám đốc điều hành của Samsung Electronics và lãnh đạo bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) sau đợt cải tổ lãnh đạo vào năm 2027. Bộ phận DX chịu trách nhiệm quản lý các lĩnh vực kinh doanh smartphone, TV và thiết bị gia dụng của công ty.

Won-Joon Choi đã gặt hái nhiều thành công cho dòng smartphone Galaxy gần đây

Phó Chủ tịch Young Hyun Jun cũng sẽ tiếp tục giữ chức vụ đồng Giám đốc điều hành và đứng đầu bộ phận bán dẫn Giải pháp Thiết bị (DS).

Đặc biệt, ông Won-Joon Choi sẽ tiếp quản mảng kinh doanh Trải nghiệm Di động (MX), vị trí vốn trước đây do ông Roh dẫn dắt. Ông Choi đã giữ chức vụ giám đốc điều hành của MX từ năm 2025 và đã dẫn dắt các chiến dịch ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S26 và Galaxy Z Fold8. Mặc dù MX hiện được quản lý độc lập, nhưng vẫn thuộc bộ phận DX dưới sự lãnh đạo của ông Roh.

Tương lai đầy hứa hẹn cho điện thoại Samsung Galaxy?

Ông TM Roh đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi tiếp quản mảng kinh doanh di động của Samsung từ DJ Koh vào tháng 1/2020. Tờ The Elec đưa tin rằng một số cổ đông đã phản đối việc bổ nhiệm ông vào hội đồng quản trị trong cuộc họp thường niên tháng 3/2022, liên quan đến tranh cãi về hiệu năng của Dịch vụ Tối ưu hóa Trò chơi (GOS) trên dòng Galaxy S22. Ngoài ra, người rò rỉ thông tin Ice Universe cũng đã nhiều lần chỉ trích ông Roh về việc nâng cấp Galaxy S không đáng kể, cho rằng ông đã kìm hãm cải tiến phần cứng để bảo vệ lợi nhuận.

Ông TM Roh sẽ tiếp tục giữ chức vụ đồng Giám đốc điều hành của Samsung Electronics và đứng đầu bộ phận Trải nghiệm thiết bị (Device eXperience - DX) của công ty

Ông Roh đã trở thành người đứng đầu tạm quyền của DX vào tháng 4/2025 sau cái chết của đồng CEO Jong-Hee Han và được bổ nhiệm làm đồng CEO chính thức vào tháng 11/2025. Theo tờ The Korea Herald, ông sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh mới như robot và cũng sẽ lãnh đạo Văn phòng Xúc tiến Kinh doanh RX.

Cải tổ lãnh đạo lần này cũng chứng kiến sự thăng chức của ba giám đốc điều hành trong ngành bán dẫn. Sang Joon Hwang, trước đây là người đứng đầu bộ phận phát triển bộ nhớ, sẽ tiếp quản mảng kinh doanh bộ nhớ từ Jun. Sangyeun Cho, trước đây là người đứng đầu bộ phận Giải pháp thiết bị khu vực châu Mỹ, hiện lãnh đạo bộ phận System LSI, chuyên thiết kế chip Exynos của Samsung. Jong Myeong Lee, trước đây là người đứng đầu bộ phận phát triển quy trình, đã trở thành Giám đốc công nghệ (CTO) của bộ phận DS.

Samsung cho biết những thay đổi này nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty và nâng cao khả năng cạnh tranh của mảng kinh doanh bán dẫn trong bối cảnh nhu cầu về Samsung Foundry đang tăng mạnh. Đợt cải tổ lần này bao gồm 6 giám đốc điều hành và diễn ra sau khi lợi nhuận của công ty đạt mức kỷ lục nhờ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Samsung dự kiến sẽ sớm công bố các bổ nhiệm ở cấp bậc thấp hơn chủ tịch.