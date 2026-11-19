Samsung được cho là đang chuẩn bị tăng giá các dòng smartphone Galaxy A tầm trung và giá rẻ, với mức tăng lên tới 19% từ năm 2027. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do giá chip nhớ đã tăng mạnh, đặc biệt là do đầu tư vào các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất, ngay cả đối với các thiết bị cầm tay giá rẻ.

Điện thoại Galaxy A ngày càng tăng giá lên mức cao

Theo đó, Samsung có kế hoạch tăng giá bán của 8 mẫu điện thoại Galaxy A, với mức tăng từ 20 đến 60 USD. Cụ thể, mẫu Galaxy A37 sẽ tăng 60 USD (13,7%), lên 499 USD từ 439 USD; Galaxy A27 tăng 40 USD (11,1%), lên 399 USD từ 359 USD; Galaxy A17 5G tăng 50 USD (18,6%), lên 319 USD từ 269 USD; Galaxy A18 LTE tăng lên 299 USD từ 259 USD; và Galaxy A07 5G tăng lên 229 USD từ 199 USD. Mẫu Galaxy A57 cũng sẽ tăng giá thêm 50 USD, lên 599 USD từ 549 USD.

Trước đó, giá bán đã được điều chỉnh ở một số khu vực, và Samsung đã tăng giá các mẫu điện thoại chủ lực, bao gồm cả Galaxy A57 tại Mỹ vào tháng 10. Mức tăng giá năm tới sẽ khác nhau tùy theo từng quốc gia, dựa trên tình hình bán hàng. Ngoài ra, phí phụ thu cho dung lượng bộ nhớ lớn hơn cũng sẽ tăng lên, với dự kiến phí bổ sung cho 128 GB bộ nhớ hoặc 4 GB DRAM sẽ tăng từ 80 USD lên 100 USD (tăng 25%).

Lý do Samsung tăng giá bán dòng Galaxy A

Samsung cho biết, việc tăng giá dòng sản phẩm Galaxy A là do chi phí bộ nhớ tăng mạnh. Theo báo cáo quý 3 của công ty, bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) đã chi 62,43 nghìn tỷ won (42,4 tỷ USD) cho nguyên vật liệu tính đến tháng 9, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng việc mua bộ nhớ di động đã tiêu tốn 7,7 nghìn tỷ won, chiếm 12,3% tổng chi tiêu nguyên vật liệu của bộ phận này. Các nhà cung cấp chính cho bộ nhớ của công ty gồm Micron Technology của Mỹ và Kioxia của Nhật Bản.

Mức tăng giá có thể đạt gần 19%

Mức độ tăng giá bộ nhớ di động đã tăng 263% so với năm ngoái, trong khi giá các linh kiện khác như bộ xử lý ứng dụng di động chỉ tăng 8%. Điều này đã tạo ra áp lực chi phí lớn cho ngành công nghiệp smartphone, đặc biệt là đối với các dòng điện thoại giá rẻ, nơi mà DRAM và NAND flash hiện chiếm 54% chi phí linh kiện.

Doanh số bán hàng smartphone toàn cầu đã giảm 19% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá bán lẻ trung bình toàn cầu đã tăng 20% trong năm nay. Samsung vẫn giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu với 22% thị phần, tiếp theo là Apple với 21%. Nhu cầu đối với các mẫu cao cấp vẫn ổn định, nhưng giá cả tăng cao trong phân khúc giá rẻ đã dẫn đến doanh số bán hàng của Samsung yếu hơn.

Theo dự đoán của Counterpoint Research, giá bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng trong quý đầu tiên của năm tới và chỉ ổn định vào khoảng giữa năm. Một quan chức trong ngành cho biết: “Giá bộ nhớ tăng cao đang dẫn đến giá bán lẻ smartphone cũng tăng, và giá cao hơn đó lại làm suy yếu nhu cầu”.