Trung Quốc trấn áp cờ bạc trực tuyến, nền tảng livestream

Kể từ tháng 6 đến nay, các nền tảng lớn tại Trung Quốc như Tencent Music và Cloud Music của NetEase đã xoá các tính năng phát trực tiếp (livestream) có thể bị lợi dụng để đánh bạc bất hợp pháp, khiến doanh thu quý của các doanh nghiệp này bị tác động tiêu cực đáng kể.

Giới phân tích cho biết tính năng rút thăm may mắn rất phổ biến trên mạng thường bị thao túng bởi những người livestream khi họ có thể thông đồng với người xem để chia giải thưởng.

Các nền tảng phát trực tiếp tại Trung Quốc công bố doanh thu quý sụt giảm trong bối cảnh Bắc Kinh trấn áp mạnh tay nạn cờ bạc online.

Theo công ty nghiên cứu Analysys, thị trường phát trực tiếp trong năm 2022 ước đạt 152 tỷ NDT (21 tỷ USD) và những tính năng “may mắn” như trên khiến livestream càng trở nên phổ biến.

Ivan Su, nhà phân tích tại Morningstar cho biết, cuộc trấn áp của cơ quan chức năng đã thúc đẩy Tencent Music và Huya "vô hiệu hóa tính năng phát trực tiếp có chứa trò chơi may rủi".

Tuần trước, báo cáo thu nhập quý II/2023 của nền tảng âm nhạc trực tuyến Tencent Music và nền tảng phát trực tiếp game Huya (tương tự Twitch) cho thấy doanh thu giải trí trên mạng xã hội, gồm cả livestream đã giảm lần lượt 24% và 16% so với cùng kỳ.

Cloud Music, dịch vụ phát nhạc trực tuyến do NetEase sở hữu phần lớn, đã báo cáo doanh thu giải trí trên mạng xã hội, chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu, cũng giảm 24% trong quý II so với năm ngoái.

Mặc dù không doanh nghiệp nào lên tiếng viện dẫn lý do doanh thu sụt giảm do cơ quan chức năng trấn áp nạn đánh bạc online, song nguồn tin của Reuters, hiện là đồng sáng lập một nền tảng livestream phổ biến ở Quảng Châu cho biết, một số ứng dụng chat trực tiếp và phát trực tiếp đã phải tạm dừng dịch vụ do bị cảnh sát điều tra.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin, từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, khoảng 40 ứng dụng trò chuyện trực tiếp đã ngừng hoạt động để “điều chỉnh hoạt động kinh doanh”.

“Động thái mạnh tay của chính phủ đối với cờ bạc online có thể làm giảm từ 20% đến 70% doanh thu livestream, tuỳ thuộc vào mức độ tiếp xúc của từng nền tảng”, Charlie Chai, nhà phân tích tại 86Research, nhận định, đồng thời cho biết hệ quả sẽ thể hiện chủ yếu trong quý III sắp tới.

Trong báo cáo thu nhập, Tencent nói rằng công ty đang điều chỉnh hoạt động kinh doanh livestream lấy “âm nhạc làm trung tâm”, trong khi Huya khẳng định sẽ cải thiện môi trường trên nền tảng “lành mạnh hơn”. Cloud Music cho hay họ đang củng cố quy trình nội bộ và áp dụng biện pháp “giám sát chặt chẽ hơn đối với hoạt động bất thường của người dùng”./.