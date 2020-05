10 thông tin công nghệ bạn cần biết hôm nay

1. Anh đã từ chối công cụ truy vết người nghiễm Covid-19 của Apple và Google (contact-tracing API), thay vào đó tung ra một ứng dụng khác có cách tiếp cận tập trung hơn, theo BBC. Động thái này có khả năng báo động sự riêng tư và các chuyên gia bảo mật.

Bill Gates/Ảnh minh họa (KT)

2. Automation Anywhere cho biết, họ đang cắt giảm việc làm do ảnh hưởng của Covid-19. Việc cắt giảm có thể ảnh hưởng đến hơn 10% trong số 2.600 nhân viên startup (khởi nghiệp) này.

3. Theo The Wall Street Jounal, Apple có thể hoãn việc sản xuất số lượng lớn iPhone 12 khoảng một tháng. Báo cáo được ra ngay sau khi các nhà phân tích và các báo cáo truyền thông khác cho rằng Apple có thể đẩy lùi ngày ra mắt chiếc iPhone khoảng một vài tuần hoặc một tháng do đại dịch Covid-19.

4. Tỷ phú của Microsoft và nhà từ thiện Bill Gates tin rằng sự tăng trưởng trong chủ nghĩa dân tộc khiến thể giới không có khả năng đối phó với đại dịch Covid-19. Trả lời với tờ The Times, ông Gates được hỏi liệu các chính trị gia có làm tốt nhiệm vụ ứng phó với khủng hoảng hay không.

5. Anh sẽ thử sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển vật tư và thiết bị y tế khẩn cấp nhưng một phần của cuộc chiến chống lại Covid-19. Theo một thử nghiệm bắt đầu trong tuần này, một máy bay không người lái sẽ chở những thiết bị bảo vệ cá nhân từ ba bệnh viện ở Hampshire - một hạt ở phía Bắc nước Anh, đến một bệnh viện trên đảo Wight – một hòn đảo ngoài khơi bờ biền phía nam và sau đó quay trở lại.

6. R5 Capital đã hạ bậc cổ phiếu của Amazon từ xếp hạng mua sang bán vào thứ hai, với lý do lo ngại về việc tăng trưởng chậm lại và tỷ suất lợi nhuận nhỏ hơn trong bối cảnh Covid-19. Đó là một khuyến nghị bán hiếm hoi cho Amazon trong số các nhà phân tích Phố Wall bởi hầu hết vẫn tăng so với cổ phiếu của công ty.

7. WhatsApp cho biết việc chuyển tiếp tin nhắn lan truyền đã giảm 70% sau khi họ thực hiện các biện pháp để chống lại những thông tin sai lệch về Covid-19. Dịch vụ tin nhắn cá nhân đã được thông báo vào đầu tháng 4 rằng họ đã đặt ra giới hạn về việc chuyển tiếp tin nhắn hàng loạt như là một nỗ lực để ngăn chặn thông tin sai lệch về Covid-19 đang lan rộng khắp thế giới.

8. Bill Gates cho biết tổ chức từ thiện của mình đã dành toàn bộ sự quan tâm của mình cho đại dịch COVID-19. Đến nay, quỹ Bill & Melinda Gates đã cam kết hơn 250 triệu USD (tương đương 5.500 tỷ đồng) cho việc nghiên cứu và phản ứng trước COVID-19.

9. Airbnb sẽ lần đầu tiên ban hành tiêu chuẩn làm sạch cho việc thuê phòng. Công ty cho thuê đang triển khai một chương trình tùy chọn cho khách, bao gồm việc cần 24 giờ để giao phòng giữa các khách khác nhau và cấp cho những chủ nhà tham gia một con giấu phê duyệt.

10. Amazon có thể đã vi phạm các tiêu chuẩn an toàn khi cung cấp các biện pháp bảo vệ "không thỏa đáng" cho nhân viên kho ở New York, theo văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang. Trong một bức thư mà NPR nhận được, văn phòng của Letitia James cho biết họ đang tiếp tục điều tra xem các biện pháp an toàn của Amazon có đủ hay không./.