Brazil không có ý định cấm Huawei cung cấp dịch vụ 5G

Đây là khẳng định của Phó Tổng thống Brazil - Hamilton Mourao trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Valor Economico – tạp chí tài chính hàng đầu của Brazil số ra hôm qua (7/6).

Theo ông Hamilton Mourao, Chính phủ Brazil chưa có ý định cân nhắc cấm Huawei hoạt động tại nước này, dù trước đó Chính phủ nước này cũng đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo tẩy chay công nghệ của Huawei khi phát triển mạng di động thế hệ mới này.

Ảnh minh họa/Reuters

Phó Tổng thống Brazil nhấn mạnh, đây là một quốc gia cần được tích hợp kỹ thuật số hơn cả. Người dân Brazil không thể rời nhà 50 km mà không có tín hiệu điện thoại di động.

Ngày 15/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài có thể gây nguy hại an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã bổ sung tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei và 68 thực thể vào một danh sách đen xuất khẩu nhằm cấm tập đoàn này mua các bộ phận và công nghệ từ các công ty Mỹ nếu chưa có sự đồng ý của chính phủ Mỹ.

Không dừng lại ở đó, Mỹ cũng đang kêu gọi chính phủ các nước tẩy chay các thiết bị của Huawei trong bối cảnh thế giới đã sẵn sàng triển khai mạng viễn thông 5G cực nhanh - lĩnh vực mà Huawei được dự báo sẽ dẫn đầu toàn cầu./.

