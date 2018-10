Cận cảnh Bphone 3 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ngày 10/10, Bkav đã chính thức giới thiệu mẫu Bphone thế hệ thứ 3 tại thị trường Việt Nam. So với 2 thế hệ trước, thế hệ mới đã có nhiều thay đổi về thiết kế cũng như cấu hình. Với giá bán từ 6,99 triệu đồng, Bphone 3 sẽ là một đối thủ thú vị từ một hãng sản xuất Việt, cạnh tranh với di động tầm trung từ: Samsung, Oppo, Xiaomi hay Huawei. (Ảnh: Vnexpress) Thế hệ thứ 3 của Bphone có thiết kế và cấu hình mới. Cụ thể, máy có thiết kế màn hình tràn viền và không cằm. Viền bên dưới của máy được xem là mỏng nhất hiện nay so với các mẫu smartphone cùng phân khúc, đạt 2,25mm. (Ảnh: Zing) Bphone 3 sử dụng 2 màu cơ bản nhất là đen và trắng (bản cận cao cấp dùng viền vàng, mặt lưng vẫn là 2 màu đen, trắng). (Ảnh: Zing). Thiết kế mặt lưng của Bphone khá đơn giản với cảm biến vân tay chính giữa, camera ở góc với camera đơn 12 megapixel, hỗ trợ chụp xóa phông bằng thuật toán. Camera này có khẩu độ f/1.8 tích hợp công nghệ PDAF dual Pixel, cho khả năng lấy nét nhanh. Camera trước chụp ảnh khá nịnh mắt. (Ảnh: Dân trí) Bphone 3 vẫn sử dụng thiết kế kết hợp giữa kính cường lực và khung viền kim loại. Máy cho cảm giác hơi nhẹ khi cầm trên tay so với kích thước màn hình 6 inch của nó. Các phần viền, điểm tiếp xúc được vát mềm mại nên không bị cấn tay. Một cạnh là thiết kế nút nguồn và khe sim. Model này hỗ trợ 2 SIM cùng một khe cắm thẻ microSD, nhét chung một khay. (Ảnh: Zing) Cạnh còn lại được thiết kế trơn với phím điều khiển âm lượng. (Ảnh: Zing). Phía dưới là cổng sạc, mic... (Ảnh: Zing). Máy dùng cổng USB-C, hỗ trợ sạc nhanh với cục sạc 5V - 2A, loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm, tặng kèm cổng chuyển đổi từ USB-C sang giắc 3,5 mm. Khe loa được làm khá tinh tế. (Ảnh: Zing). Về cấu hình, Bphone 3 được trang bị chip Snapdragon 636, RAM 3 GB, dung lượng 32 GB. Đi cùng là hệ điều hành BOS, tùy biến từ Android với nhiều trang màn hình chủ, không có app drawer. Giao diện được làm đẹp, hiệu ứng chuyển cảnh tinh tế, các thao tác vuốt tỏ ra mượt mà. (Ảnh: Dân trí). Các nút điều hướng trên Android cũng bị loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là cách điều hướng bằng cử chỉ. Nếu sử dụng lần đầu, bạn sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen. Chẳng hạn, bạn cần vuốt nhanh từ đáy màn hình lên để về Home, vuốt một đường liền từ đáy lên để mở đa nhiệm, vuốt một đường liền từ cạnh trái hoặc phải vào giữa để mở bảng điều khiển. (Ảnh: Zing). Đáng chú ý, Bphone 3 được tích hợp phần mềm bảo mật do Bkav phát triển với tính năng tìm kiếm, định vị sản phẩm nếu bị mất trộm, thậm chí tên trộm khôi phục cài đặt gốc, người dùng vẫn có thể tìm lại được thiết bị. (Ảnh: Vnexpress). Theo Bkav, Bphone 3 cũng đạt chuẩn kháng nước IP68. (Ảnh: Zing). Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Bphone 3 còn có một phiên bản cao cấp sử dụng con chip Snapdragon 660, RAM 4 GB với dung lượng lưu trữ trong 64 GB với giá 9,99 triệu đồng. Ngoài khác biệt về cấu hình, bản cận cao cấp sử dụng khung viền màn vàng để phân biệt với bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Zing).

