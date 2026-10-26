Tin nóng: iPad mini cuối cùng cũng chịu “lột xác”

Tối 26/10, Apple đã gây bất ngờ khi công bố mẫu iPad mini 2026, thay vì chờ đến sự kiện “Pro and Tell” mà công ty dự kiến tổ chức vào rạng sáng ngày 29/10. Mẫu iPad mới này được trang bị màn hình OLED 8,5 inch, cho phép người dùng tùy chỉnh với lớp phủ nano-texture.

iPad mini nhanh hơn và lần đầu tiên có màn hình OLED

Theo thông tin từ Apple, màn hình mới có độ sáng tối đa lên tới 1.200 nit, cao gấp đôi so với iPad mini 2024, đồng thời duy trì độ sáng toàn màn hình 600 nit cho cả nội dung SDR và HDR, cùng tỷ lệ tương phản 2.000.000:1. Với viền mỏng hơn 24%, màn hình của iPad mini 2026 cũng lớn hơn một chút so với màn hình 8,3 inch của phiên bản trước.

Đặc biệt, iPad mini 2026 còn được trang bị công nghệ Acoustic Display đầu tiên của Apple, với bộ loa trầm tùy chỉnh được tích hợp xuyên suốt màn hình, mang lại âm trầm mạnh mẽ và âm lượng lớn hơn. Loa tweeter cũng được giấu giữa lớp kính và vỏ nhôm giúp tạo ra âm thanh tần số cao rõ ràng hơn. Vỏ máy đã được niêm phong đạt chuẩn IP67 về khả năng chống nước và bụi.

iPad mini 2026 mạnh ngang iPhone Duo, nhưng để làm gì?

Bên trong, iPad mini 2026 được trang bị chip A20 Pro, vốn xuất hiện trên iPhone 18 Pro và iPhone Duo vào tháng trước. Đây là con chip được quảng bá với khả năng xử lý AI, mặc dù không chắc người dùng thông thường sẽ tận dụng tính năng này. Tuy nhiên, A20 Pro hứa hẹn mang lại hiệu suất tốt hơn trong các tác vụ hằng ngày khi so sánh với CPU A17 Pro trên iPad mini 2024. Máy cũng được trang bị chip N1 cho kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, cùng modem C2 cho phiên bản di động, cung cấp tốc độ dữ liệu nhanh hơn 50% so với phiên bản trước.

Đối với camera, iPad mini 2026 có camera Center Stage 12 MP ở mặt trước cho các cuộc gọi video tự nhiên hơn, và camera đơn 12 MP ở mặt sau hỗ trợ Smart HDR 4 và quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây.

Apple sẽ cung cấp iPad mini 2026 với hai màu sắc (Đêm Xanh Thẳm hoặc Ánh sao) và ba tùy chọn bộ nhớ trong (128 GB, 256 GB hoặc 512 GB, cao gấp đôi dung lượng lưu trữ so với phiên bản trước).

Giá khởi điểm cho phiên bản chỉ có Wi-Fi tại Việt Nam là 19,499 triệu đồng, trong khi phiên bản kết nối di động từ 23,699 triệu đồng. Cả hai sẽ bắt đầu nhận đặt hàng trước vào ngày 28/10 và lên kệ từ 6/11, nhưng thông tin cho thị trường Việt Nam vẫn ở trạng thái thông báo “Theo dõi để biết khi có hàng”.