Toàn cảnh buổi ra mắt iPad Pro, MacBook mới và Mac Mini của Apple

Sản phẩm đầu tiên mà Apple giới thiệu là một chiếc máy tính MacBook Air mới. Nó bắt đầu từ 1200 USD và chính thức mở bán từ 7/11. MacBook Air mới chỉ có độ mỏng để lọt chiếc phong bì và có màn hình Retina. MacBook Air mới có màn hình kích thước 13,3 inch với nâng cấp 4 triệu điểm ảnh. Máy sở hữu phàn viền màn hình hình màu đen và mỏng hơn 50% so với thế hệ trước. Theo Apple công bố, máy có trọng lượng nhẹ hơn 17% và mỏng hơn 10% so với thế hệ cũ. MacBook Air mới cũng nhận được nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình khi được trang bị bộ xử lý Intel thế hệ 8, dung lượng RAM tùy chọn lên đến 16 GB và ổ SSD tối đa 1,5 TB. Theo Apple công bố, nó cho độ bền và ổn định cao hơn 4 lần so với thế hệ trước. Đồng thời nó cũng khắc phục được những điểm yếu trên bàn phím của những chiếc MacBook Pro. Máy cũng hỗ trợ hai cổng USB-C tích hợp công nghệ Thunderbolt giúp người dùng có thể xuất ra màn hình ngoài với độ phân giải tối đa 5K hoặc kết hợp với card đồ họa eGPU để nâng cao khả năng đồ họa cho máy. Giá khởi điểm của MacBook Air từ 1.199 USD cho phiên bản core i5, 8 GB RAM và 128 GB SSD và sẽ được bán ra với 3 màu gồm xám, bạc và vàng. Tiếp theo là iPad Pro 2018 có thiết kế hoàn toàn mới, viền mỏng, loại bỏ phím Home vật lý truyền thống. iPad Pro 2018 được tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID. iPad Pro mới có hai phiên bản màn hình kích thước 11 inch và 12,9 inch, tuy nhiên kích thước tổng thể của chúng đều nhỏ gọn hơn so với các thiết bị tiền nhiệm. Apple cũng đã thay thế cổng sạc Lightning bằng cổng USB-C trên thế hệ iPad mới. iPad Pro 2018 được trang bị cấu hình mạnh mẽ với con chip A12X Bionic mới gồm 8 lõi CPU và 7 lõi GPU. Theo Apple công bố, máy cho hiệu suất xử lý đơn nhân nhanh hơn 35% và nhanh hơn tới 90% ở các tác vụ đa nhân. Apple cũng giới thiệu chiếc bút Apple Pencil với thiết kế mới. Điểm cải tiến đáng chú ý nhất trên chiếc bút này là nó đã được tích hợp công nghệ sạc không dây thay vì phải cắm trực tiếp vào iPad như thế hệ trước. iPad Pro có giá 649 USD, 799 USD và 999 USD cho phiên bản tương ứng 10,5 inch, 11 inch và 12,9 inch. Cuối cùng là Mac Mini thế hệ mới với vi xử lý 4 nhân thế hệ thứ 8 của Intel, cho hiệu năng mạnh hơn tới 5 lần so với thế hệ 2014, với giá 799 USD. Mac Mini mới vẫn có thiết kế hình khối vuông nhỏ gọn đặc trưng nhưng lần này thì đã có màu mới là Space Grey./.

