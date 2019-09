Tốc độ mạng 4G ở Việt Nam chỉ tương đương 3G hoặc 3,5G

Báo cáo Digital Marketing 2019 mới nhất do We Are Social và Hootsuite thực hiện đưa thông tin, năm 2019, dân số Việt Nam đạt mốc xấp xỉ 97 triệu dân, với tỷ lệ dân thành thị là 36%. Cùng trong năm nay, có 64 triệu người sử dụng Internet, tăng đến 28% so với năm 2017. Báo cáo cũng đã chỉ ra rất nhiều con số về việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số của người Việt Nam.



Cụ thể, có tới 58 triệu người dùng mạng xã hội trên thiết bị di động tính đến đầu năm 2019, con số này tăng đến 8 triệu người dùng so với năm 2018. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các dòng điện thoại phân khúc tầm trung, tầm thấp liên tục được ra đời giúp cho nhiều người có thể dễ dàng sở hữu những chiếc điện thoại thông minh và tiếp cận với internet.

Mặc dù dân số chỉ đạt xấp xỉ 97 triệu người nhưng số thuê bao điện thoại đã được đăng ký lên tới 143.3 triệu số . Điều này cho thấy phần đông người dân Việt Nam đã tiếp cận với điện thoại di động thông minh và cũng không ít người sử dụng 2-3 chiếc điện thoại cùng một lúc để phục vụ cho cuộc sống.

TS. Ngô Công Trường, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Giáo dục John & Partners. (Ảnh: Vietnamfinance).

Chia sẻ tại một hội thảo gần đây, TS. Ngô Công Trường, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Giáo dục John & Partners cho biết, theo nghiên cứu của John & Partners, người Việt dành khoảng 6 giờ 42 phút mỗi ngày để truy cập internet.

“Một gia đình 4 người vào 1 quán cà phê thì cả 4 người đều “tích cực” làm bạn với smathphone. Tuy nhiên, so với thời gian các nước trên thế giới vẫn chưa thấm vào đâu”, TS. Ngô Công Trường thông tin.

Cụ thể, đối với Philippines, mỗi ngày 1 người dành ra hơn 10 tiếng để dùng internet. Nền tảng công nghệ 5G của quốc gia này phát triển mạnh với tốc độ rất cao.

Trong khi mạng internet của Việt Nam hiện tại đang sử dụng công nghệ 4G và đang hướng tới công nghệ 5G, nhưng tốc độ internet 4G hiện nay rất chậm, chỉ tương đương với tốc độ 3G hoặc 3,5G.

“Tốc độ internet cao nhất thuộc về Singapore, khi tại quốc gia này hệ thống điện thoại thông thường đã bị triệt tiêu để thay thế bằng các cuộc gọi Facetime, Viber Call với chất lượng âm thanh và hình ảnh rất cao”, ông Trường nói.

Cũng theo ông Trường, tháng 4/2020 tại Việt Nam sẽ diễn ra cuộc đua xe công thức 1 và đây là một sự kiện rất đặc biệt. “Một vấn đề được ban tổ chức giải đua hết sức quan tâm và thực hiện tại Việt Nam đó là hạ tầng internet. Trong hệ thống đua xe này, cường độ xử lý tín hiệu vô cùng phức tạp đòi hỏi sự kết nối tín hiệu internet cực nhanh và liên tục, trong khi Việt Nam chưa đủ trình độ để làm việc này”, ông Trường cho hay./.