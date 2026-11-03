Mẹo giúp iPhone giải phóng 15 GB bộ nhớ sau khi cài iOS 27

Apple vừa ra mắt hệ điều hành iOS 27 cho iPhone với mục tiêu khôi phục vị thế của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tính năng Apple Intelligence đã gây ra một vấn đề không mong muốn: nhiều người dùng báo cáo rằng các tính năng AI này đã chiếm tới 15 GB dung lượng bộ nhớ trong ngay sau khi cài đặt.

iOS 27 mang đến nhiều tính năng thú vị, nhưng Apple Intelligence có thể chưa hữu dụng do hạn chế ngôn ngữ

Để giảm thiểu dung lượng chiếm dụng xuống còn khoảng 100 MB, người dùng không thể chỉ đơn giản vô hiệu hóa Apple Intelligence hoặc tắt Siri trong cài đặt. Thay đổi khu vực liên kết với Tài khoản Apple cũng không được khuyến khích, vì điều này có thể yêu cầu hủy bỏ các gói đăng ký đang hoạt động hoặc sử dụng hết số dư tài khoản.

Người dùng iPhone đã cài iOS 27 nên làm gì?

Mặc dù vậy, một giải pháp đã được cộng đồng Reddit phát hiện liên quan đến việc thay đổi ngôn ngữ của thiết bị. Cụ thể, trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo chỉ hoạt động khi ngôn ngữ của điện thoại và Siri được đặt thành tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Vương quốc Anh). Để khôi phục bộ nhớ iPhone, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Thay đổi ngôn ngữ của Siri sang một biến thể tiếng Anh không được AI hỗ trợ, như tiếng Anh Canada, Ireland, Nam Phi hoặc New Zealand. Khởi động lại iPhone để buộc hệ thống xóa các tập tin cục bộ.

Tùy theo thiết bị mà dung lượng chiếm dụng của Apple Intelligence có thể khác nhau

Sau khi khởi động lại với ngôn ngữ mới, dung lượng mà Apple Intelligence chiếm dụng sẽ giảm từ khoảng 15 GB xuống chỉ còn khoảng 100 MB. Tuy nhiên, dung lượng bộ nhớ mà hệ thống sử dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng thiết bị. Một số người dùng báo cáo mất tới 16 GB bộ nhớ không thể truy cập, trong khi những người khác chỉ bị chiếm dụng khoảng 9 GB.

Đặc biệt, những người sống ở các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đang gặp khó khăn khi Apple Intelligence vẫn chiếm dụng dung lượng bộ nhớ ngay cả khi dịch vụ này không khả dụng tại khu vực của họ. Các mẫu máy có dung lượng 128 GB trở xuống sẽ gặp nhiều vấn đề hơn, đặc biệt là những thiết bị đời cũ như iPhone 16 128 GB, khi tổng dung lượng của iOS, các tập tin trí tuệ nhân tạo và phân vùng dành cho cập nhật có thể chiếm tới 30% tổng dung lượng của thiết bị.