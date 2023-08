Ngắt kết nối USB trực tiếp có thực sự tệ?

Về cơ bản, việc rút USB trực tiếp sẽ được quyết định bởi hai yếu tố chính. Đầu tiên, đó là hệ điều hành hoặc nơi nó đang sử dụng, vì mỗi hệ thống sử dụng các biện pháp bảo vệ và bảo mật khác nhau. Bởi lẽ, việc kết nối USB với TV sẽ không có những yêu cầu giống như trong Windows.

Kể từ Windows 7, Microsoft đã cung cấp giải pháp bảo vệ nhằm đảm bảo thao tác “ngắt kết nối không an toàn” vẫn có thể giảm thiểu khả năng làm hỏng USB. Tất nhiên, đó chỉ giới hạn ở khả năng bảo vệ thiết bị mà không áp dụng cho các dữ liệu trên chúng. Chính vì vậy, cách tốt nhất là người dùng vẫn nên thực hiện thao tác ngắt kết nối USB khỏi hệ điều hành trước khi rút nó khỏi PC.

Một yếu tố khác là thời điểm hoàn thành. Theo nguyên tắc chung, khi ngắt kết nối USB vào thời điểm không sử dụng nữa và hoạt động truyền thông tin đã hoàn tất, sẽ không có những rủi ro xảy ra. Nhưng nếu khi rút USB khi việc truyền thông tin đang được thực hiện, công việc chưa hoàn tất dẫn đến dữ liệu bị hỏng. Trong trường hợp xui xẻo, điều này có thể khiến USB bị hỏng và trở nên vô dụng.

Đó là lý do tại sao người dùng cần có một bản sao lưu dữ liệu trên USB để tránh trường hợp dữ liệu bị hư hỏng trên các USB mà mình thường xuyên sử dụng. Ngay cả khi ổ USB đang trở nên rẻ tiền, các dữ liệu trên chúng lại quan trọng hơn nhiều. Thậm chí nếu có suy nghĩ không bao giờ tháo USB khỏi PC thì việc mất điện đột ngột cũng là lý do khiến nó bị hư hỏng nếu chưa thực hiện các thao tác an toàn.

Xét cho cùng, khi USB đang được sử dụng trên các thiết bị như TV để truyền phát thông tin, việc bất ngờ rút USB khỏi cổng kết nối trên TV sẽ không chứa đựng nguy hiểm như trên PC. Mặt khác, nếu PC chỉ đơn giản là cắm USB và không khai thác truyền tải dữ liệu trên chúng, việc rút USB sẽ ít gây hư hỏng hơn. Điều này cũng được áp dụng cho các giải pháp lưu trữ khác, chẳng hạn như ổ cứng gắn ngoài, vì chúng hoạt động theo cùng một cách. Đối với những ai muốn dữ liệu của mình luôn được an toàn, cách tốt nhất là thực hiện sao lưu trên các dịch vụ lưu trữ đám mây mà mình thực sự tin tưởng và có độ bảo mật cao.