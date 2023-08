Những lý do đáng để ngừng mua iPhone lúc này

Quan trọng hơn, iPhone 15 và 15 Plus dự kiến sẽ ra mắt với những cải tiến đáng kể khi so sánh với những gì đã xảy ra với iPhone 14 và 14 Plus vào năm ngoái. Chính vì vậy, nội dung dưới đây tổng hợp các lý do tại sao đáng để chờ đợi iPhone 15 mà ngừng mua iPhone ngay ở thời điểm này.

Tháng 8 là tháng tồi tệ nhất để mua iPhone mới. Kể từ năm 2011, Apple đã giới thiệu những chiếc iPhone mới của mình vào tháng 9, điều đó có nghĩa sắp có một mẫu mới nên không đáng để đầu tư tiền vào một sản phẩm không còn là iPhone mới nhất chỉ sau vài tuần nữa.

Kết quả là, nếu đang nghĩ đến việc mua một chiếc iPhone mới, hãy đợi vài tuần nữa để dòng iPhone 15 được giới thiệu. Bằng cách này, người dùng có thể biết mình thích kiểu máy mới hơn hay mua mẫu iPhone cũ hơn với giá rẻ hơn nếu thích.

Dynamic Island

iPhone 15 và 15 Plus sẽ loại bỏ hoàn toàn phần notch để chuyển sang Dynamic Island. Điều này sẽ khiến chúng trông hiện đại hơn nhiều, đặc biệt là sau một vài năm nữa. Nếu người dùng mua iPhone 13 hoặc 14 bây giờ, nó sẽ nhanh chóng trông cũ kỹ. Ngoài việc cải thiện thiết kế, Dynamic Island còn mang đến một số tính năng thú vị ở cấp độ phần mềm đáng để người dùng chờ đợi.

Camera 48 MP

Sau iPhone 14 hầu như không cải thiện camera, iPhone 15 được cho là sẽ áp dụng cảm biến 48 MP mới cho camera chính. Điều này quan trọng hơn vẻ ngoài của nó vì nó không chỉ cho phép mọi người chụp những bức ảnh có chất lượng và độ phân giải cao hơn mà còn mang đến khả năng zoom 2x rất tốt. Điều này như thể iPhone 15 và 15 Plus sẽ có ba camera.

USB-C

Mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến mọi người lúc đầu, đặc biệt nếu có nhiều phụ kiện Lightning, nhưng thay đổi với kết nối USB-C sẽ rất quan trọng trong tương lai. Ngoài ra, khi người dùng muốn bán iPhone của mình, những chiếc iPhone với cổng Lightning có khả năng bị mất giá sớm hơn.

Như những gì người dùng có thể thấy, có những lý do thuyết phục để đợi vài tuần nữa và sở hữu iPhone 15 hoặc 15 Plus. Những thay đổi quan trọng nói trên được cho là khiến sự chờ đợi trở nên đáng giá.