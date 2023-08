Smartphone có thể cháy nổ nếu đặt những thứ này trong ốp lưng

Các báo cáo gần đây đã ghi nhận các trường hợp cháy nổ ở cả smartphone đắt tiền và rẻ tiền của người dùng. Nhưng nhiều người không biết rằng, chỉ cần những sai lầm nhỏ của bản thân cũng khiến phát nổ, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều người có thói quen cất tiền hoặc thẻ ATM ở trong ốp lưng smartphone

Smartphone quá nóng xảy ra vì nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất được nhắc đến hàng đầu là ốp lưng quá dày. Cùng với đó, nhiều loại đồ đạc được giữ trong ốp lưng bảo vệ. Trên thực tế, khi điện thoại nóng lên, không có chỗ cho không khí đi qua, do đó smartphone bị nóng quá và có thể phát nổ.

Lý do lớn nhất khiến smartphone quá nóng là do độ dày của ốp lưng hoặc để tiền, thẻ ATM hoặc chìa khóa từ trong ốp lưng của nó. Sử dụng bộ sạc của công ty khác, đặc biệt là bộ sạc rẻ tiền, cũng có thể khiến smartphone quá nóng. Khi điều này xảy ra sẽ làm tăng nguy cơ phát nổ.

Để phòng chống điều này, người dùng nên tránh sử dụng smartphone dưới ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài, đôi khi do nhiệt độ cao, smartphone có thể nóng lên. Họ cũng cần tránh chơi game hoặc sử dụng smartphone dưới bất kỳ hình thức nào khi đang sạc pin.

Người dùng nên tránh sử dụng smartphone khi đang sạc pin

Trên thực tế, smartphone bị nóng do sử dụng quá nhiều và nếu sử dụng smartphone ngay cả khi đang sạc thì nguy cơ điện thoại bị cháy nổ sẽ tăng lên. Trong khi sạc, ốp lưng hoặc các vật dụng đựng trong đó như chìa khóa, thẻ ATM,… sẽ khiến nhiệt khó thoát ra, vì vậy hãy tháo và cất chúng ra trước khi cắm sạc. Tránh cài đặt các trò chơi mà smartphone không hỗ trợ và không chơi game trong nhiều giờ vì smartphone sẽ nóng lên.

Nhìn chung, bất cứ khi nào smartphone bắt đầu nóng lên, hãy tắt máy ngay lập tức và để hạ nhiệt. Một lúc sau hãy bật máy lên và sử dụng. Nếu ngay cả sau đó smartphone vẫn nóng lên, hãy kiểm tra trong phần cài đặt xem ứng dụng nào đang tiêu tốn nhiều pin. Nếu phát hiện bất kỳ ứng dụng không cần thiết nào thì hãy gỡ cài đặt ứng dụng đó khỏi smartphone ngay lập tức.