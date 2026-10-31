Trung Quốc ra mắt AI Tuệ Nhãn phục vụ giám sát sức khỏe thực vật



Theo thông tin về AI Tuệ Nhãn được giới thiệu tại Hội nghị Viễn thám về bệnh thực vật lần thứ 6, hệ thống này kết hợp công nghệ AI, thông tin vũ trụ - hàng không và kiến thức chuyên môn về sức khỏe thực vật, tổ chức dữ liệu từ vệ tinh, máy bay, mặt đất và mạng cùng các mô hình, thuật toán, kiến thức chuyên môn thành cụm đa tác tử phối hợp hoạt động.

AI Tuệ nhãn tích hợp mô hình thế giới thực vật, xưởng mô hình và công nghệ phối hợp đa tác tử, triển khai dịch vụ toàn quy trình từ cảm nhận tình trạng thực vật đến phân tích, ra quyết định. Hệ thống được kỳ vọng thúc đẩy giám sát sức khỏe thực vật chuyển từ phương thức tổ chức dữ liệu và phân tích thủ công sang phối hợp thông minh, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh sinh học và an ninh sinh thái.

Về cấu trúc, ở tầng hạ tầng số, hệ thống xây dựng mô hình thế giới thực vật phản ánh thực tế, hình thành các tình huống chuyên môn về tình trạng sinh trưởng, sâu bệnh, áp lực dinh dưỡng - nước và suy thoái sinh thái. Ở tầng năng lực chuyên môn, “xưởng mô hình” tập hợp dữ liệu, kiến thức cơ chế, quy tắc đánh giá và công nghệ AI để liên tục tạo ra các mô hình giám sát, cảnh báo sớm.

Trung Quốc ra mắt mô hình AI Tuệ Nhãn có khả năng giám sát, cảnh báo về sức khỏe thực vật. (Ảnh: Chinanews)

Khi người dùng đưa ra yêu cầu, hệ thống có thể lựa chọn tình huống phù hợp, điều phối các tác tử chuyên ngành tự phân công và phối hợp, gọi dữ liệu, kiến thức và mô hình để thực hiện phân tích tổng hợp từ không gian, trên không, mặt đất và mạng. Nhờ đó có thể hỗ trợ giám sát sớm diện rộng, không gây tổn hại và nhanh chóng đối với sức khỏe thực vật, đồng thời đánh giá động, cảnh báo thông minh và hỗ trợ ra quyết định.

Về ứng dụng, hệ thống phục vụ các nhu cầu như đánh giá rủi ro sâu bệnh xuyên biên giới, sản xuất nông nghiệp và bảo vệ rừng - đồng cỏ. Với chương trình giám sát, cảnh báo châu chấu sa mạc tại châu Á - châu Phi, AI Tuệ nhãn có thể tạo bản đồ chuyên đề và báo cáo khoa học, cung cấp cảnh báo sớm từ 10 đến 30 ngày cho các tổ chức quốc tế và quốc gia liên quan, với độ chính xác trên 85%.

Hệ thống còn bao trùm các hướng như tình trạng sinh trưởng và năng suất cây trồng, áp lực dinh dưỡng và nước, biến đổi rừng - đồng cỏ. Thông qua nghiên cứu hợp tác, giao lưu công nghệ và chia sẻ thành quả, AI Tuệ nhãn được kỳ vọng kết nối kết quả quan sát vũ trụ - hàng không với nhu cầu sản xuất thực tế, phục vụ giám sát sức khỏe thực vật và phát triển bền vững toàn cầu.

Hội nghị Viễn thám sâu về bệnh thực vật lần thứ 6 với chủ đề “Viễn thám và AI hỗ trợ sức khỏe đồng nhất của thực vật”, tập trung vào tiến bộ lý luận, mô hình, phương pháp, hệ thống và ứng dụng của viễn thám, AI trong giám sát, cảnh báo và phòng chống sâu bệnh thực vật.

Phát biểu tại hội nghị, Viện sĩ Trương Binh, Phó Viện trưởng Viện Vũ trụ - Hàng không Trung Quốc, cho rằng sự kết hợp sâu sắc giữa quan sát Trái Đất và AI mở ra không gian mới cho nhận diện sớm sâu bệnh, dự báo lan truyền và đánh giá rủi ro tổng hợp. Ông nhấn mạnh, cần kết hợp chặt chẽ dữ liệu quan sát, thuật toán thông minh với cơ chế sinh học, sinh thái học để hình thành công nghệ có thể giải thích, kiểm chứng và nhân rộng, qua đó biến công nghệ thành năng lực thực sự phục vụ giảm thiểu thiên tai, tổn thất và phát triển xanh.