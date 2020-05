Trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam sẽ đi vào hoạt động từ năm 2021

Công trình Trung tâm dữ liệu (Data Center) lớn nhất Việt Nam của Công ty Viễn thông FPT (FPT Telecom) với diện tích 10.000m2 chính thức khởi công xây dựng tại Khu Công nghệ cao, TPHCM chiều 4/5. Sau khi hoàn thành, đây là cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu lớn và hiện đại, có độ bảo mật và an toàn cao cho hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021.

Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh - LEED CERTICATION. Trung tâm dữ liệu sử dụng công nghệ DRUPS mới nhất , đang được áp dụng tại các Data Center trên thế giới, không sử dụng ắc quy nên góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo độ tin cậy cao cho các hệ thống điện toán đám mây quan trọng.

Ông Hoàng Nam Tiến- Chủ tịch HĐQT FPT Telecom cho biết: “Hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đang diễn ra công cuộc chuyển đổi số (Digital Transformation), nhu cầu đưa hệ thống, ứng dụng…lên đám mây (Cloud) ngày càng lớn. Do vậy chúng ta cần có những Trung tâm dữ liệu lớn, tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn về hệ thống, an toàn về dữ liệu, đủ năng lực cạnh tranh với các “ ông lớn” như Microsoft, Google, Amazon...”.

Nền tảng điện toán đám mây vững mạnh là hạ tầng cơ bản cho quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo Gatner, năm 2020, quy mô của ngành điện toán đám mây toàn cầu ở mảng IaaS vào khoảng 41,9 tỷ USD; còn dung lượng của thị trường cloud nói chung lên tới gần 250 tỷ USD. Tại Việt Nam, theo dự báo, quy mô của toàn ngành cloud sẽ tăng từ 165 triệu USD (năm 2018) lên 291 triệu USD (năm 2024).

Rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp Việt đang chuyển đổi ứng dụng lên cloud. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp đang đưa lên các dịch vụ cloud nước ngoài như Amazon, Microsoft, Google, Alibaba... Số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ cloud ở Việt Nam không nhiều.

Dự kiến, trung tâm dữ liệu này sẽ hoàn thành trong 305 ngày (quý I/2021).

Trước đó, cuối năm 2019, trung tâm dữ liệu của Viettel IDC cũng chính thức hoàn thành và trở thành nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities (bộ tiêu chuẩn do Hiệp hội công nghiệp viễn thông của Mỹ ban hành./.