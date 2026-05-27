Vì sao quy định "điện thoại bật chế độ máy bay" khi bay không được gỡ bỏ?

Khi lên máy bay, hành khách thường nghe thông báo yêu cầu bật chế độ máy bay hoặc tắt nguồn điện thoại. Trong thực tế, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trên máy bay từ năm 1991, chủ yếu để ngăn chặn tín hiệu gây nhiễu cho mạng liên lạc dưới mặt đất.

Hành khách vẫn được khuyến cáo bật chế độ máy bay khi lên máy bay

Mặc dù nhiều người tuân thủ quy định khi bay mà không suy nghĩ, vẫn không ít người đặt ra dấu hỏi về lý do thực sự cho quy định này là gì. Điều này hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt khi điện thoại hiện đại không còn sử dụng băng tần 800 MHz như trước, trong khi quy định vẫn giữ nguyên.

Máy bay hiện đại không còn “dị ứng” với sóng điện thoại

Năm 2005, một quan chức FCC đã thông báo rằng các trạm phát sóng nhỏ (picocell) lắp đặt trong máy bay có thể giải quyết vấn đề nhiễu sóng, giúp điện thoại kết nối mà không gây nhiễu cho mạng liên lạc với mặt đất.

Nghiên cứu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vào năm 2012 cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy điện thoại gây nhiễu hệ thống máy bay. Cả Boeing và Airbus đều đã tiến hành thử nghiệm và không phát hiện sự cố nào. Thậm chí, Châu Âu đã cho phép kết nối 5G trên máy bay từ năm 2022 mà không xảy ra sự cố nào.

Vậy tại sao chế độ máy bay vẫn được yêu cầu?

Vậy tại sao Mỹ vẫn duy trì quy định? Một phần lý do là lo ngại về hành vi của hành khách. Cựu chủ tịch FCC, Tom Wheeler, đã cố gắng dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2013 nhưng gặp phải sự phản đối từ các hãng hàng không và cơ quan quản lý khi họ lo ngại về việc hành khách nói chuyện lớn tiếng.

Sự gia tăng các vụ gây rối trên máy bay trong những năm qua càng làm tăng thêm lo ngại này, với hơn 10.000 báo cáo được ghi nhận từ năm 2021 đến 2023. Ngay cả khi nhiều hãng hàng không cung cấp Wi-Fi cho hành khách để thực hiện cuộc gọi qua mạng, hoạt động này vẫn khác với việc sử dụng điện thoại di động, do đó không gây ra những rủi ro tương tự.

Nhìn chung, quy định về chế độ máy bay vẫn tiếp tục được duy trì, phản ánh những lo ngại về hành vi của hành khách trong môi trường không gian hạn chế trên máy bay.